Bărbatul condusese timp de aproape 13 zile consecutive fără perioade reale de odihnă, relatează krone.at.

Polițiștii din Austria au oprit TIR-ul joi, la punctul de control Kematen, pe autostrada A8. La verificări, aceștia au constatat că șoferul falsificase înregistrările de pe cardul său. El parcursese distanțe lungi, pe care le înregistrase drept perioade de odihnă în loc să le treacă drept perioade de disponibilitate.

A condus aproape 13 zile fără pauză

Șoferul fusese la muncă timp de 13 zile consecutive fără să beneficieze de perioade reale de odihnă, potrivit polițiștilor.

În timpul controlului au fost descoperite și probleme grave la TIR. Printre acestea se numărau bucăți mari dintr-o anvelopă care se desprinseseră.

Șoferul a reacționat cu ușurare

După control, șoferului i s-a interzis să își continue călătoria.

În mod surprinzător, bărbatul a reacționat cu ușurare. El le-a spus polițiștilor că și pe el îl deranja faptul că nu lua pauze, însă a explicat că trebuia să facă ceea ce îi spunea șeful.