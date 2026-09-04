Autoritatea de reglementare în domeniul medicamentelor, Medsafe, a acordat vineri autorizația pentru doi psihiatri, care vor putea prescrie MDMA de uz farmaceutic pacienților cu forme severe de PTSD, scrie The Guardian.

Australia a fost prima țară care a aprobat, în 2023, utilizarea MDMA în tratamentul acestei afecțiuni.

„PTSD distruge vieți și este dificil de tratat. MDMA poate fi foarte eficient în tratarea acestei afecțiuni prin terapia asistată de substanțe psihedelice”, a declarat vicepremierul neozeelandez David Seymour, care a susținut și în 2025 aprobarea utilizării ciupercilor halucinogene pentru tratarea persoanelor cu depresie severă.

Tratamentul va fi administrat doar în condiții medicale controlate

Ministerul Sănătății din Noua Zeelandă a precizat că tratamentul cu MDMA nu va însemna că pacienții vor primi substanța pentru a o lua acasă. MDMA va fi administrată împreună cu psihoterapia și numai într-un cadru clinic controlat, sub supravegherea unui psihiatru autorizat. Pacienții eligibili trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

„Tratamentul are loc într-un cadru clinic controlat, sub îngrijirea unui psihiatru autorizat și face parte dintr-un plan de tratament complex”, a transmis Ministerul Sănătății.

PTSD este o afecțiune psihică ce poate apărea după ce o persoană trece printr-un eveniment traumatic sau este amenințată de un astfel de eveniment. Printre cauzele posibile se numără moartea unei persoane, experiențele de război sau agresiunile sexuale.

Un studiu realizat în Israel anul trecut a analizat cazul unor participanți la festivalul de muzică Nova, atacat la 7 octombrie, când sute de persoane au fost ucise de Hamas. Cercetătorii au concluzionat că MDMA consumată de unii dintre participanți ar fi putut contribui la diminuarea impactului traumei pe care au suferit-o.