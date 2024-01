Speranța de viață este în creștere în țara noastră. Unul din doi români nu exclude că ar putea ajunge la vârsta de 90 de an

Unul din doi români nu exclude că ar putea ajunge la vârsta de 90 de ani, potrivit unui studiu. Însă țara noastră înregistrează una dintre cele mai mici speranțe de viață din Uniunea Europeană.



Cu o medie de 75,3 ani, după noi mai sunt doar bulgarii și letonii. De vină ar fi alimentația nesănătoasă, lipsa de mișcare și lipsa programelor de prevenție.

Femeie: "Eu, care mă îngrijesc, care nu am băut, nu am fumat, nu am băut cafele, nu am pierdut nopțile, eu sper să trăiesc măcar până la 80 de ani."

Peste 70% dintre români spun că se simt pregătiţi pentru o viaţă îndelungată şi mai bine de jumătate nu exclud situaţia în care vor ajunge la 90 de ani. Însă doar 26% au făcut ceva pentru a trăi fără griji la bătrânețe.

Tânără: ”Nu cred că o să mă descurc cu pensia, cel mai bine ar fi să încep să îmi strâng bani de pe acum și să îi am când voi crește mai mare să pot să fac ceva cu ei".

Peste 80 la sută consideră că au destul timp să-şi facă planuri pentru bătrâneţe. Până atunci, aplică mottoul „trăieşte clipa”.

Bărbat: "Atâta timp cât trăiesc, mă simt bine, ce mai contează până la ce vârstă trăiesc.Dacă suntem echilibrați în interior celelalte se echilibrează de acolo„.

În România, speranța de viață este cu 5,4 ani mai mică decât media Uniunii Europene. Ne aflăm spre coada clasamentului, iar după noi mai sunt doar bulgarii și letonii. La polul opus ii regăsim pe spanioli, suedezi, italieni și pe luxemburghezi. Regulile de viaţă lungă sunt simple, spun medicii.

Elisabeta Bădilă, medic primar cardiolog: „Însemând să mâncăm sănătos, o dietă aplecată spre partea mediteraneană.Să promovăm sportul, activitatea fizică, să încerăm să diminuăm cantitatea de sare din alimentație. Să limităm consumul de alcool, să încurajăm renunțarea la fumat".



Speranţa de viaţa a crescut constant în ultimele decenii, arată datele statistice. Dar asta pune presiune pe sistemul de pensii, pentru că se nasc puţini copii.

Gelu Duminică, sociolog: "Tot ceea ce înseamnă modul de viață pe care noi îl știm în momentul de față trebuie regândit, trebuie să schimbăm sistemul de pensie, trebuie să punem bani de-o parte, trebuie să investim foarte mult în facilități pentru bătrâni, trebuie să adaptăm toată infrastructura la persoane vârstnice".

Aşa se face că 38% dintre români se aşteaptă să lucreze ... și după vârsta pensionării.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 12-01-2024 07:44