Mii de oameni au venit luni seara în parcul Coloanei Infinitului, unde au sărbătorit momentul cu un concert susținut de Loredana și un spectacol cu drone.

Loredana a făcut spectacol pe scena amplasată aproape de Coloana Infinitului.

Oamenii au dansat fără oprire pe ritmuri populare.

Localnică: „Excelent, super. Iar finalul a fost superb.”

Localnic: „Au venit oameni din tot județul.”

Loredana: „Cred că Brâncuși a fost cu noi în această seară pentru că măiestria lui am resimțit-o în fiecare celulă.”

Artista a avut și o invitată specială, prietenă bună cu Constantin Brâncuși.

Maria Tănase: „Bună seara, Târgu Jiu. Bună seara, Loredana.”

Loredana: „Bună seara, Maria. Maria Tănase. În duet în această seară la Târgu Jiu pentru Infinit.”

Aproape de miezul nopții, 450 de drone au luminat cerul, chiar deasupra Coloanei Infinitului.

Au fost reproduse operele, dar și chipul marelui artist. 2026 este Anul Brâncuși, fiind marcat un secol și jumătate de la nașterea sculptorului.

Evenimentul a marcat 2 ani de când ansamblul de la Târgu Jiu cu operele lui Constantin Brâncuși a intrat în patrimoniul mondial UNESCO.

Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit sunt vizitate anual de sute de mii de turiști.