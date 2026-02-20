Se va numi, fondul de „regenerare locală”, iar banii vor veni din bugetele primăriilor. Spații neglijate până acum ar putea fi astfel adaptate vieții moderne, așa cum se întâmplă deja în alte state europene, cum ar fi Polonia.

Primăriile de la orașe și sate ar putea fi obligate să pună deoparte până la 5% din banii încasați la bugetul local pentru a reface clădiri vechi și zone lăsate în paragină. Asta prevede un proiect de ordonanță de urgență de la Ministerul Dezvoltării. Scopul este salvarea clădirilor cu valoare culturală, istorică și arhitecturală, dar și revitalizarea cartierelor.

Grațian Mihăilescu, specialist dezvoltare urbană sustenabilă: „Cred că problema României a fost la nivel de administrație locală, că nu găseau resurse pentru a genera proiecte în comunitățile lor. Trebuie să ne uităm în București la clădirile de patrimoniu, în primul rând. Doar parte din bugetul ăsta, dacă s-ar duce pe câteva clădiri de patrimoniu, e un plus valoare. În același timp, ne gândim la fostele fabrici, fostele platforme industriale.”

Specialiștii spun însă că astfel de proiecte presupun fonduri substanțiale și că, cel mai probabil, primăriile, mai ales cele din mediul rural, vor trebui să găsească și alte surse de finanțare pentru a le susține.

În prezent, sunt mai multe proiecte de regenerare urbană în diferite stadii de dezvoltare, cu finanțare mixtă - din bugetul local, central, dar și cu fonduri europene.

Corespondent PROTV: „De exemplu, în sectorul 6 din București, cartierul Crângași ar urma să arate mult mai aerisit și mai verde, cu bănci, mobilier stradal modern, cișmele cu apă și pistă de biciclete. Noua amenajare prevede mai multe zone de relaxare între blocuri, cu hamace și șezlonguri. Proiectul înseamnă reabilitarea și modernizare a peste 70.000 de metri pătrați, iar costurile estimate depășesc 40 de milioane de lei.”

Și zona uriașă din jurul Parlamentului ar urma să se schimbe complet. Potrivit unui proiect al Primăriei Generale, se pregătește transformarea Dealului Arsenalului într-un parc urban de mari dimensiuni, cu alei și spații de relaxare, unde oamenii să poată pătrunde, fără opreliști, direct din stradă.

La Reșița, fostul funicular folosit în trecut pentru transportul calcarului va deveni pasarelă pentru pietoni și bicicliști, suspendată la 30 de metri deasupra orașului.

În alte state europene, sunt multe spații reconvertite cu succes. În capitala Poloniei, Varșovia, fosta uzină metalurgică Norblina a fost transformată într-un spațiu modern cu birouri, restaurante și cinema, păstrând elemente industriale de decor.