La audieri, bărbatul a susținut că i s-a făcut rău și nu-și amintește nimic din cele întâmplate.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii așteaptă raportul comisiei medicale, care l-a supus pe suspect investigațiilor de specialitate. Bărbatul nu a prezentat acte medicale, care să arate că ar fi fost diagnosticat, anterior, cu epilepsie sau o altă boală ce i-ar fi putut provoca pierderea bruscă a conștienței. În această dimineață l-am găsit la firma de instalații pe care o administrează. Nu dorește să exprime un punct de vedere în fața camerei de filmat, dar ne-a spus ceea ce a relatat și la audieri. Că i s-a făcut rău, nu-și amintește cum a trecut peste rondul de flori din sensul giratoriu și nici cum i-a lovit pe tinerii care mergeau pe trotuar. Spune că și-a revenit abia la spital. Deși este lovit la față și are câteva coaste fracturate, a refuzat internarea. Potrivit polițiștilor, bărbatul are permis auto de 33 de ani și a avut o singură abatere de la codul rutier. Între timp, aici, la serviciul de medicină legală, au ajuns rudele tânărului din Piatra Neamț care a murit în accident. Avea 26 de ani și venise la Brașov, trimis de firma la care lucra. Acasă îl așteptau familia și iubita. Trupul său va fi ridicat, pentru înmormântare.”