Din primele date reiese că acesta ar fi fost băut, spun polițiștii. Dintre 22 de persoane implicate în accident, șase au fost rănite, iar patru au ajuns la spital.

Trei camere de supraveghere au surprins întregul film al întâmplării: plecarea autobuzului dintr-o stație, carambolul și momentele în care victimele au ieșit speriate pe geam.

Accidentul s-a petrecut cu câteva minute înainte de prânz, într-o zonă aglomerată din Mediaș. Acesta este momentul în care autobuzul pleacă dintr-o stație de lângă piața agroalimentară și acroșează o mașină aflată în coloană. În doar câteva secunde, mastodontul intră pe sensul opus de mers, unde lovește și alte mașini.

Una dintre ele rămâne prinsă de partea din față și, asemeni unui tampon metalic, lovește în stânga și în dreapta alte vehicule. Apoi, autobuzul se oprește, cu tot cu mașina lipită de el. Cei aflați în autoturism ies îngroziți pe geamuri, iar trecătorii și alți șoferi implicați se adună să vadă ce s-a întâmplat cu șoferul.

„Nu a frânat, nimic, până la intersecția cu Brâncoveanu. Aici s-a oprit, într-un taxi, i-a târât pe toți. Șoferul era liniștit.

Reporter: Posibil să i se fi făcut rău?

Se poate că era liniștit. Nu știu cum de a scăpat cu viață șoferul de la taxi.”

„A venit autobuzul tare. Deci, tare. Și tot ce a fost în fața lui, tot a radiat. Deci, a aruncat mașinile împreună. Deci, nu a pus frână deloc, deloc, deloc, deloc.

Reporter: A pățit ceva?

Șoferul a spus că i s-a făcut rău la volan.”

„Tot ce am auzit a fost un zgomot puternic de lovitură. Tablă spartă, îndoită, sticlă spartă. Motor puternic turat, lumea țipa. Și am văzut trecând pe lângă mine taxiul ăsta împins de autobuz. Asta e tot ce am văzut. Nu știu de unde a venit, cum a venit, cum a ajuns aici.

Reporter: Deci ați avut noroc că ați scăpat?

Sunt prima mașină neatinsă. Din toate astea, cinci-șase câte sunt, a mea e neatinsă.”

12 mașini care circulau regulamentar au fost avariate, spun polițiștii. Șoferul autobuzului, în vârstă de 65 de ani, ar fi fost băut.

VLAD TEODOSIU, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu: „Conducătorul autobuzului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 1,26 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul autobuzului, precum și alte trei persoane, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.”

În accident au fost implicate, în total, 22 de persoane: 20 de adulți și 2 minori. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

ANDREEA ȘTEFAN, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu: „La fața locului au fost mobilizate patru ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, trei ambulanțe SAJ, două autospeciale de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere.”

Cercetările continuă pentru a fi stabilite cu exactitate cauzele accidentului.