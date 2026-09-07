Totuși, un judecător de drepturi și libertăți a refuzat să o aresteze preventiv și a plasat-o sub control judiciar.

Momentul în care mașina acroșează cu o oglindă femeia care purta pe umeri un copil de doi ani a fost surprins de o cameră de supraveghere. Câteva secunde mai devreme, șoferița lovise o altă mașină, parcată.

Șoferița și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, însă după doar câțiva metri parcurși a acroșat o femeie.

Rănită la brațul stâng, victima a reușit totuși să își țină copilul în siguranță, apoi s-a ghemuit de durere.

Ce alcoolemie ar fi avut șoferița

În ajutorul ei au sărit imediat câțiva martori. Șoferița care o lovise a oprit mașina, a coborât și s-a apropiat de locul accidentului. Apoi, susțin procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a plecat fără să aștepte echipajul de poliție la fața locului, așa cum obligă legea.

Polițiștii susțin că etilotestul ar fi indicat o alcoolemie de 1,33 la mie. Așa că femeia a fost adusă la Institutul Național de Medicină legală pentru recoltarea probelor biologice. Însă ea s-a opus categoric, așa că s-a ales cu o nouă acuzație.

Pe lângă acuzațiile inițiale - de vătămare corporală și părăsirea locului accidentului - pentru care a fost reținută 24 de ore, femeia este acuzată și de refuz de recoltare a probelor biologice.

Potrivit unor surse apropiate de anchetă, șoferița ar fi recunoscut că a urcat la volan sub influența alcoolului, dar ar fi spus că nu ar fi băut mai mult de două guri dintr-o ceașcă de vișinată.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a șoferiței, care nu a comentat public cele petrecute, însă judecătorii au plasat-o sub control judiciar.