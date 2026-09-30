Anchetele de circulație se desfășoară în 60 de puncte din țară, azi și în alte 4 zile de pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie.

Șoferii sunt întrebați de unde și până unde se deplasează, care este scopul călătoriei, de pildă, dacă merg la serviciu, la cumpărături sau în vizită la rude și câte persoane au în mașină.

În plus, sunt rugați să spună ce ocupație și ce salariu au. Răspunsurile sunt anonime. Nimeni nu identifică șoferul și nu notează numerele de înmatriculare ale vehiculelor.

Transportatorii de marfă vor fi chestionați asupra bunurilor din remorcă. Potrivit companiei nationale de drumuri, toate aceste date sunt utile pentru a stabili de ce investiții mai este nevoie pe șoselele Romaniei.

Recenzorii poartă legitimații și sunt însoțiți de echipaje de poliție, care dirijează traficul. Anchetele se desfășoară între orele 8-12 și 14-18.