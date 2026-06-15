Anchetatorii au descoperit că angajații companiei de transport deținute de familia lui Cristi Borcea, dar și alți suspecți, ar fi implicați în acest caz de proporții.

Angajații sunt bănuiți că ar fi montat rezervoare suplimentare la autospecialele cu care transportau carburanții de la rafinărie în benzinăriile Petrom. Rezervoarele improvizate păreau identice cu cele care asigurau funcționarea motoarelor cisternelor. Iar în momentul în care descărcau carburanții în tancurile de depozitare de sub pompele de alimentare, ar fi sustras benzină și motorină.

Corespondent PROTV: „După perchezițiile făcute ieri (duminică, n.r.) de ofițerii Serviciului de Investigare a criminalității economice din Poliția Dâmbovița, percheziții la care ar fi fost găsite trei tone de carburanți, au fost emise nu mai puțin de 24 de ordonanțe de reținere pe numele unor șoferi de cisterne. Jumătate din ei sunt angajați de compania de transport petrolier controlată de familia lui Cristian Borcea. Restul sunt angajații unei firmei italiene care, de asemenea, sunt bănuiți că ar fi montat acele dispozitive artizanale, inclusiv rezervoarele, în care ar fi sustras benzină și motorină deopotrivă, în momentul în care descărcau combustibilul în stațiile PECO. După noaptea petrecută în arestul poliției, cu toții au ajuns, în urmă cu puțin timp la Judecătoria Târgoviște în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Asta în condițiile în care cei mai mulți dintre ei au refuzat să dea explicații în anchetă.

Puțini, însă, dintre ei, au acceptat să dea cărțile pe față. Și-au asumat acuzațiile, spunând că ar fi ajuns să monteze acele instalații artizanale doar pentru a câștiga suplimentar, pentru că erau nemulțumiți de lefurile pe care le primeau, iar acum le va fi decisă soarta. Un lucru este cert, cel puțin deocamdată, se bucură de prezumpția de nevinovăție, însă problemele se vor extinde împotriva lor, câtă vreme au fost descoperite, la primele verificări făcute de polițiști, la cisterne și dispozitivele electronice de care s-ar fi folosit și prin care dădeau comandă de la distanță, nu doar descărcarea combustibilului, ci și încărcarea acelor rezervoare ascunse. De asemenea, spun anchetatorii, ar fi fost găsite inclusiv dispozitive electronice de bruiaj, pentru a altera practic acele sisteme de măsurare și pentru a ascunde acest furt de care sunt suspectați cu toții aceste condiții.

Rămâne de văzut până la urmă care este valoarea pagubei, estimată până în acest moment undeva la 150.000 lei, iar 22 dintre cisternele bănuite să fi fost folosite la aceste furturi sunt în continuare puse sub sechestru, pentru a fi expertizate tehnic. Însă surse apropiate de anchetă susțin că există riscul ca la finalul procesului, tocmai pentru că ar fi fost folosite la comiterea de infracțiuni, să fie chiar confiscate, cel puțin până în acest moment. Doar Cristi Borcea a comentat acest caz, spunând foarte clar că se delimitează de comportamentul angajaților săi, împotriva cărora vor fi luate măsuri cele mai drastice. În schimb, cealaltă companie italienească, deocamdată, nu a oferit un punct de vedere.”