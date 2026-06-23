Inițiativa legislativă prevede eliminarea sancțiunii aplicate în prezent pentru lipsa documentelor asupra conducătorului auto, în condițiile în care acestea pot fi verificate electronic de către polițiști.

„Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date. Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta”, se arată în mesajul publicat pe Facebook deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Proiectul de lege, depus în aprilie, propune modificarea și completarea Codului rutier astfel încât să se considere îndeplinită obligația de prezentare a documentelor „dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”.

Proiectul de lege trebuie să fie dezbătut și aprobat și de Camera Deputaților, care este for decizional.