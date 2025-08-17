Șofer teribilist, prins conducând cu 208 km/h pe drumul expres din Dolj: a rămas fără permis pentru 120 de zile

17-08-2025 | 11:48
dolj

Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj.

autor
Vlad Dobrea

Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.

„Un tânăr de 29 de ani, din Târgu Jiu, judeţul Gorj, a fost depistat de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Dolj în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 208 de km/h, pe DEx 12, către Balş. Tânărul a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă şi măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile”, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.

Gorjeanul este doar unul dintre zecile de şoferi amendaţi, în ultimele două zile pentru depăşirea vitezei pe şoselele din Dolj.

Vineri şi sâmbătă, poliţiştii doljeni au făcut numeroase controale şi au amplasat radare pe mai multe drumuri din judeţ, aplicând peste 200 de sancţiuni contravenţionale, din care peste 70 pentru depăşirea vitezei legale. Valoarea totală a sancţiunilor este de aproximativ 70.000 de lei.

Sursa: Pro TV

S-a terminat minivacanța de Sfânta Maria, iar mii de români care au fost pe litoral sau la munte se întorc acum spre case. Centrul InfoTrafic a anunțat deja că este aglomerație mare pe drumurile spre București.

 

