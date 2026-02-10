O cameră de supraveghere a surprins în weekend cum, la o trecere de pietoni, individul nu oprește la timp și lovește mașina din fața sa, care este proiectată apoi într-un alt vehicul.

După impact, omul a ieșit din autoturism și s-a făcut nevăzut. La scurt timp a apărut tânăra de 18 ani care le-a spus polițiștilor că ea ar fi condus. Fata nu are permis și ar fi consumat alcool.

Anchetatorii au reușit să-l găsească pe adevăratul șofer. Bărbatul de 35 de ani băuse înainte să se urce în mașină, iar acum s-a ales cu un dosar penal pentru mai multe infracțiuni.