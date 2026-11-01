Un bărbat de 74 de ani a pierdut controlul autoturismului, a lovit parapetul care separă sensurile de mers și apoi un stâlp de electricitate, pe care l-a doborât.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, accidentul a avut loc la kilometrul 80+300, pe sensul de mers Ploiești – Brașov. În urma impactului cu parapetul din beton, mașina a fost proiectată într-un stâlp de electricitate amplasat pe acostament, iar ulterior a ajuns în afara părții carosabile, pe terenul de pe marginea drumului.

În urma accidentului, șoferul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Din cauza leziunilor, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.