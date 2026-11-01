Bilanțul intervenției

Planul roșu de intervenție a fost dezactivat începând cu ora 20:59.

Bilanțul final: 9 victime, dintre care una, o femeie de 27 de ani, inconștientă, intubată, 8 victime conștiente, cu diverse traumatisme.

11 persoane nu au necesitat îngrijiri medicale.

Primele informații transmise de echipele de intervenție arătau că șapte persoane primesc asistență medicală la locul accidentului, dintre care una este inconștientă iar alte 13 persoane nu necesită îngrijiri medicale.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând echipaje de descarcerare, prim ajutor, terapie intensivă mobilă și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Conform ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, planul Alb, a fost activat în trei spitale din Iași: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”.

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) din cadrul Ministerului Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent situația și coordonează, potrivit competențelor, măsurile necesare pentru gestionarea intervenției și asigurarea asistenței medicale.

„În urma accidentului rutier produs în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, unde un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, numărul total al persoanelor implicate a fost actualizat la 20, dintre care două sunt inconştiente. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, toate persoanele s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu sprijinul cetăţenilor care au oprit la locul accidentului", a transmis ISU Iaşi.

Iniţial, la locul accidentului au fost mobilizate forţe din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 de Pompieri Iaşi, cu două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport personal şi victime multiple, două echipaje de prim ajutor calificat şi o autospecială de descarcerare, cu un total de 23 de cadre militare.

De asemenea, au fost trimise trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, dintre care unul cu medic.

Ulterior, dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul ISU Vaslui, precum şi cu alte trei echipaje de prim ajutor calificat din cadrul Punctului de Lucru Podu Iloaiei, Detaşamentului Târgu Frumos şi Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi.

„Prioritatea absolută este salvarea vieților”

„Prioritatea absolută este salvarea vieților și asigurarea îngrijirilor medicale pentru toate persoanele afectate. Mulțumesc echipajelor de intervenție și personalului medical mobilizat în această seară. Vom reveni cu informații oficiale pe măsură ce situația evoluează” a mai transmis Rogobete.