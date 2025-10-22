Slovenia se pregătește pentru dreptul de a plăti cu bani cash adoptat în Constituție. Parlamentul are ultimul cuvânt

Slovenii vor să-și protejeze, prin constituție, dreptul de a plăti la magazine cu bani lichizi.

Un demers sprjinit de 56.000 de persoane cere autorităților să includă în legea fundamentală acest drept - considerat, de ei, extrem de important.

Inițiatorii proiectului se plâng că, în Slovenia, se înmulțesc alarmant magazinele care încearcă să descurajeze plata cu bancnote și monede, sau care acceptă doar tranzacțiile cu cardul.

Potrivit Băncii Centrale Europene, 64% dintre sloveni preferă să-și plătească cumpărăturile din magazinele fizice cu bani lichizi.

Sloven: „Cu bani gheață. Așa îmi place să plătesc”.

Reporter: Plătiți cu bani gheață sau cu cardul?

Sloven: „Cu cardul”

„Eu plătesc în numerar. Sunt de modă veche și așa îmi place. Când nu am bani la mine, folosesc cardul” spune alt cetățean al țării.

„Eu prefer să plătesc cu cardul, fiindcă îmi e mai ușor. În plus, mi-e teamă că, dacă port mulți bani la mine, o să îi pierd” mărturisește altcineva.

Slovenia este în urma unor țări, precum Franța sau Olanda, la volumul plăților cu cardul. Dar stă mai bine decât state precum Austria și Croația. Cum era de așteptat, seniorii sunt cei care preferă să achite în numerar.

Pentru asemenea persoane a devenit însă o provocare faptul că unele insituții bancare acceptă doar plăți cu cardul. La fel și unele magazine.

Reporter: Vi se pare normal ca omul să decidă când să achite în numerar și când să achite cu cardul?

Cetățean sloven: „Da, noi ar trebui să decidem.”

Acuzații de discriminare

Organizația care cere introducerea dreptului de a achita cash acuză de discriminare băncile și magazinele care acceptă doar plățile cu cardul. Și spune că scopul inițiativei e să-i protejeze pe bătrâni și pe cei care nu au ținut pasul cu evoluția tehnologiei moderne.

„Dacă într-o bună zi vom avea doar bani digitali și pică internetul, atunci, ghinion! Trebuie să ai o rezervă de bani gheață” spune un apărător al inițiativei.

Propunerile privind protejarea dreptului de a plăti în numerar au primit undă verde din partea Comisiei Constituționale din Parlamentul Sloven. Însă, pentru modificarea legii fundamentale, măsura trebuie să obțină sprijinul a două treimi din parlamentari.

