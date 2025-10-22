Slovenia se pregătește pentru dreptul de a plăti cu bani cash adoptat în Constituție. Parlamentul are ultimul cuvânt

Stiri actuale
22-10-2025 | 09:18
×
Codul embed a fost copiat

Slovenii vor să-și protejeze, prin constituție, dreptul de a plăti la magazine cu bani lichizi.

autor
Stirileprotv

Un demers sprjinit de 56.000 de persoane cere autorităților să includă în legea fundamentală acest drept - considerat, de ei, extrem de important.

Inițiatorii proiectului se plâng că, în Slovenia, se înmulțesc alarmant magazinele care încearcă să descurajeze plata cu bancnote și monede, sau care acceptă doar tranzacțiile cu cardul.

Potrivit Băncii Centrale Europene, 64% dintre sloveni preferă să-și plătească cumpărăturile din magazinele fizice cu bani lichizi.

Sloven: Cu bani gheață. Așa îmi place să plătesc.

Citește și
Benjamin Netanyahu
Slovenia impune interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu

Reporter: Plătiți cu bani gheață sau cu cardul?

Sloven: „Cu cardul”

Eu plătesc în numerar. Sunt de modă veche și așa îmi place. Când nu am bani la mine, folosesc cardulspune alt cetățean al țării.

Eu prefer să plătesc cu cardul, fiindcă îmi e mai ușor. În plus, mi-e teamă că, dacă port mulți bani la mine, o să îi pierd mărturisește altcineva.

Slovenia este în urma unor țări, precum Franța sau Olanda, la volumul plăților cu cardul. Dar stă mai bine decât state precum Austria și Croația. Cum era de așteptat, seniorii sunt cei care preferă să achite în numerar.

Pentru asemenea persoane a devenit însă o provocare faptul că unele insituții bancare acceptă doar plăți cu cardul. La fel și unele magazine.

Reporter: Vi se pare normal ca omul să decidă când să achite în numerar și când să achite cu cardul?

Cetățean sloven: Da, noi ar trebui să decidem.

Acuzații de discriminare

Organizația care cere introducerea dreptului de a achita cash acuză de discriminare băncile și magazinele care acceptă doar plățile cu cardul. Și spune că scopul inițiativei e să-i protejeze pe bătrâni și pe cei care nu au ținut pasul cu evoluția tehnologiei moderne.

„Dacă într-o bună zi vom avea doar bani digitali și pică internetul, atunci, ghinion! Trebuie să ai o rezervă de bani gheață” spune un apărător al inițiativei.

Propunerile privind protejarea dreptului de a plăti în numerar au primit undă verde din partea Comisiei Constituționale din Parlamentul Sloven. Însă, pentru modificarea legii fundamentale, măsura trebuie să obțină sprijinul a două treimi din parlamentari.

Sursa: Pro TV

Etichete: slovenia, card, cash, Constitutie,

Dată publicare: 22-10-2025 09:10

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Si-Alarm, „Ro-alert-ul” de 4,5 mil euro din Slovenia, eşec în testele de lansare. Autorităţile acuză probleme tehnice
Stiri Diverse
Si-Alarm, „Ro-alert-ul” de 4,5 mil euro din Slovenia, eşec în testele de lansare. Autorităţile acuză probleme tehnice

„Ro-alert-ul” din Slovenia, adică Si-alarm, funcționează defectuos încă de la lansare, susțin utilizatorii care nu au primit mesajele de test. Sistemul a costat 4,5 milioane de euro iar primul test național a eșuat, scrie presa slovenă.

Slovenia impune interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu
Stiri externe
Slovenia impune interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu

Slovenia a impus joi o interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, o măsură care survine în urma unei interdicţii impuse în iulie pentru doi miniştri israelieni de extrema dreaptă.

Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe
Stiri externe
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

Croația a exclus vineri în mod categoric trimiterea de trupe într-o misiune multinaționala de menținere a păcii în Ucraina, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea lua în considerare acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU.

Primul stat din Uniunea Europeană care anunță că interzice comerțul cu arme cu Israelul, din cauza situației din Gaza
Stiri Economice
Primul stat din Uniunea Europeană care anunță că interzice comerțul cu arme cu Israelul, din cauza situației din Gaza

Slovenia a devenit prima țară din UE care a interzis orice comerț cu arme cu Israelul, invocând criza umanitară din Gaza.

Reguli de circulație în Slovenia. Tot ce trebuie să știi despre condusul în această țară
Stiri Turism
Reguli de circulație în Slovenia. Tot ce trebuie să știi despre condusul în această țară

Condusul în Slovenia este o experiență plăcută datorită infrastructurii moderne și a peisajelor spectaculoase. Pentru a circula în siguranță și conform legii, este important să cunoști regulile rutiere locale.

Recomandări
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului
Stiri actuale
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28