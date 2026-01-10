Sistemul original despre starea pacienților de la Spitalul Județean Brașov. Nu a costat niciun leu

O soluție originală implementată la Spitalul Județean din Braşov asigură de acum comunicarea medicilor cu rudele bolnavilor, care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe.

Oamenii pot afla de pe monitoare cum este investigat și tratat fiecare pacient. În acest fel aparținătorii stau mai liniștiți, iar personalul își poate face treaba fără a fi asaltat cu întrebări. Întregul sistem a fost pus la punct de specialiștii IT ai spitalului.

La ora 11 şi 3 minute, în Urgența Spitalului Județean Brașov erau 44 de pacienţi, dintre care unul în stare foarte gravă, 11 cu risc de agravare, 18 stabili și 13 cu probleme minore. Informația apare pe cele trei monitoare din sălile de așteptare.

Izabela Spătaru, rudă a unui pacient: „Am venit cu socrul meu, se simte rău. Și a primit un cod: X-170 - analize în lucru, tratament în lucru. Dacă e internare, îți apare pe televizor."

Fiecare pacient primește un indicativ și un cod de culoare, iar sistemul afişează în timp real, prin ce procedură trece bolnavul - preluare, consult, analize, investigații imagistice, tratament sau internare. În plus, codurile de culoare - de la roșu, la alb, arată cât de gravă este situația fiecărui bolnav.

Liviu Șurubaru, rudă a unui pacient: „Eu am un cod galben îi face analize și apoi vedem cum evoluează. E important că nu mai stăm să întrebăm doctorii."

La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Braşov ajung zilnic aproape 300 de pacienți, iar investigaţiile durează în medie 3 ore și jumătate. În acest interval, personalul medical era asaltat cu întrebări. Acum, oamenii stau mai liniștiți.

Petruța Diaconu, asistentă UPU Spitalul Județean Brașov: „Vin aici buluc, peste noi! Noi trebuie să înregistram pacienţi, vin şi ambulanţele, aţi văzut cum e. Dar aşa, cu ID-ul, sinceră să fiu, doar două persoane au venit extra să întrebe."

Sistemul electronic de comunicare cu aparținătorii nu elimină complet dialogul cu medicii.

Cătălin Aprodu, medic UPU Spitalul Județean Brașov: „Nu e de ajuns doar să vadă: a făcut CT-ul? A făcut consultul? I s-au recoltat analize? Trebuie să știe şi cum este starea pacientului: s-a agravat? E mai bună? Mai are dureri? Aici oricum trebuie să mai venim și să completăm informaţiile."

Conducerea Spitalului Județean de Urgență din Brașov spune că implementarea sistemului nu a costat niciun leu, pentru că a soluția a fost dezvoltată de departmentul IT al unității medicale.

