Este un interval suficient pentru oprirea unor infrastructuri critice și reducerea efectelor asupra populației, a anunțat miercuri directorul general Constantin Ionescu, citat de Agerpres.

„În acest interval pot fi blocate anumite infrastructuri critice care pot afecta populația, precum rețelele de gaze, sau pot fi puse în așteptare procese industriale în care lucrează mai multe persoane", a explicat Ionescu la vernisajul celei de-a V-a ediții „ReExpoziția".

Sistemul permite și dirijarea echipelor de intervenție și estimarea numărului de clădiri avariate într-o localitate.

Comparație internațională și operaționalitate

Sistemul românesc, operațional din 2013, oferă un preaviz intermediar față de Japonia (1-2 secunde) și Mexic (aproximativ 70 de secunde). „Suntem la același nivel cu instituții europene și mondiale în ceea ce privește pregătirea cercetătorilor și nivelul de cunoaștere”, a subliniat directorul INFP.

Cutremurele, imposibil de prezis — dar efectele, reduse

Directorul INFP a explicat că seismul în sine nu poate fi anticipat: „Toată lumea se uită către noi ca să prezicem cutremurele — lucru care nu se poate realiza în acest moment". Cercetarea se concentrează pe reducerea impactului: „Prin studiul propagării undelor seismice încercăm să dezvoltăm instrumente care să reducă numărul de clădiri prăbușite și a persoanelor afectate”, a adăugat specialistul.

Standardele în construcții sunt „solide", iar dacă sunt respectate, „construcțiile și infrastructura industrială ar trebui să reziste”, a mai spus el.

INFP derulează activități pentru elevi în cadrul programelor „Școala Altfel", iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență are un rol în familiarizarea populației cu reacțiile corecte în caz de seism.