Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), în parteneriat cu EUROCONTROL, a implementat la Aeroportul Internațional Henri Coandă prima fază a proiectului „Prediction of Luggage Delivery Time”, o inițiativă europeană care utilizează inteligență artificială pentru optimizarea proceselor din zona de sosiri.

Tehnologia ia în calcul o serie de variabile operaționale complexe, precum numărul zborului, poziția aeronavei, compania aeriană, operatorii de handling, timpii de descărcare și distribuția bagajelor pe benzile dedicate. Pe baza acestor date, modelul predictiv estimează în timp real durata necesară pentru livrarea bagajelor fiecărui zbor.

Reprezentanții CNAB susțin că implementarea acestui sistem reprezintă un pas important în procesul de digitalizare a aeroporturilor din București.

„Aeroporturile din București continuă să se dezvolte ca hub regional competitiv, eficient și orientat către nevoile pasagerilor. Implementarea proiectului Prediction of Luggage Delivery Time confirmă angajamentul nostru de a adopta tehnologii moderne în beneficiul pasagerilor și al comunității aeroportuare”, a declarat Bogdan Mîndrescu, director general al CNAB.

Oficialul a subliniat că parteneriatul cu EUROCONTROL permite utilizarea unor tehnologii avansate de analiză a datelor și inteligență artificială, menite să ofere informații mai precise și să crească nivelul de predictibilitate în operarea aeroportuară.

La rândul său, reprezentantul statului român la EUROCONTROL, Paul Bărăbaș, a apreciat colaborarea drept un exemplu de modernizare a serviciilor aeroportuare la nivel european.

„Ne bucurăm să avem CNAB drept partener în implementarea celor mai inovatoare proiecte pentru îmbunătățirea fluxurilor operaționale și a satisfacției pasagerilor. Prin acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviației europene”, a declarat acesta.

Proiectul CNAB–EUROCONTROL face parte din programul EATIN – European Aviation Transport Innovation Network și a fost dezvoltat în cadrul EUROCONTROL Innovation Hub din Brétigny-sur-Orge, Franța. Inițiativa include o metodologie dedicată, un model de inteligență artificială și protocoale software destinate integrării în procesele aeroportuare.