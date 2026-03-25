Suspecții – în vârstă de 47 și 45 de ani – au fost ridicați miercuri dimineață de la două adrese situate în nord-vestul și, respectiv, în centrul Londrei.

Aceștia au fost arestați sub suspiciunea de incendiere cu intenția de a pune în pericol viața altora, iar ambii bărbați au fost duși la o secție de poliție din Londra, unde se află în prezent în arest preventiv. Polițiștii efectuează percheziții la cele două adrese, arată Sky News.

Arestările au legătură cu ancheta în curs privind incendierea a patru ambulanțe aparținând organizației Hatzola, un serviciu condus de voluntari evrei, care a avut loc luni, în jurul orei 01:35.

Poliția Metropolitană a transmis că imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat trei persoane cu cagule turnând lichid inflamabil pe vehiculele parcate.

Comandantul Helen Flanagan, șefa Departamentului de Combatere a Terorismului din Londra, care conduce ancheta, a declarat: „Lucrăm non-stop de când a avut loc acest atac îngrozitor, iar acest lucru a dus la arestările efectuate în această dimineață. Pare să fie o evoluție importantă în anchetă, dar suntem conștienți și de faptul că imaginile de pe camerele de supraveghere sugerează că au fost implicate cel puțin trei persoane. Suntem pe deplin conștienți că comunitatea locală este îngrijorată, iar ancheta noastră rămâne în plină desfășurare și vom continua să lucrăm pentru a identifica și a aresta toate persoanele care ar fi putut fi implicate”.

Evreii au propria lor securitate privată

Community Security Trust, o organizație caritabilă înființată pentru a asigura securitatea comunității evreiești, a salutat arestările, declarând într-un comunicat: „Le suntem recunoscători ofițerilor care au muncit fără încetare pentru a-i găsi pe cei responsabili. Deși această evoluție reprezintă un pas important înainte, știm că comunitatea va rămâne, în mod firesc, îngrijorată. Prin urmare, măsurile de securitate ale poliției și operațiunile de securitate ale CST vor rămâne la nivelul ridicat actual, cu o cooperare puternică și continuă între CST și poliție pentru a proteja comunitatea noastră.”

Gruparea islamistă Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI) și-a asumat responsabilitatea online pentru atac, care este considerat deocamdată mai degrabă o infracțiune motivată de ură antisemită decât un atac terorist.

Este vorba despre o grupare recent înființată, despre care se crede că este aliniată Iranului, și care pare să fi publicat pe Telegram un videoclip în care se vede o hartă cu locul atacului și ambulanțele în flăcări.