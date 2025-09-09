„Mamă, mi-a tăiat mâinile”. Bărbatul care a atacat un tânăr cu drujba își amintise un eveniment de acum câțiva ani, la beție

Un tânăr din Zărnești, județul Brașov, a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat cu o drujbă și lovit cu parul. Totul s-ar fi petrecut în urma unei încăierări, la care ar fi participat mai multe persoane, inclusiv o adolescentă.

Anchetatorii au arestat, deocamdată, un singur suspect, care se certase cu victima de mai multă vreme.

Scandalul a început în jurul orei 8 seara, pe o stradă de la periferia orașului Zărnești. Suspectul ar fi încercat să-și omoare adversarul cu o drujbă. Șocant este că, potrivit anchetatorilor, chiar fiica lui, adolescentă, l-ar fi ajutat și l-ar fi lovit pe bărbatul de 29 de ani cu un par, în cap. Rănile pe care i le-au provocat necesită aproape o lună de îngrijiri medicale.

Tincă Ionela Sofia, mama victimei: „Am văzut copilul meu cum striga «mamă, mi-a tăiat mâinile». El, de mult, pe telefon ne amenința că ne omoară, am văzut, că am fost și la poliție cu el, că-mi omoară familia, pe mine, pe bărbatul meu, pe copii.”

Doua versiuni diferite despre atac

Agresorul, spun martorii, era supărat pe tânăr pentru că i-ar fi omorât un cal, acum câțiva ani. Și-ar fi amintit de necaz după ce a băut mai multe pahare cu alcool. În schimb, familia inculpatului are o cu totul altă versiune. Oamenii spun că ei au fost cei atacați de victimă, care ar fi intrat peste ei în curte, împreună cu alți indivizi.

Ema Lăcătușa, soția inculpatului: „Au intrat toți peste noi să ne omoare, au fost 30 și ceva de inși. Soțul meu, el s-a apărat, a luat drujba, într-adevăr a luat drujba, și când a dat să închidă poarta, să nu mai intre peste noi, el atunci, când a dat cu parul, a ridicat drujba.”

Bărbatul de 44 de ani va trebui să dovedească în instanță că a acționat în legitimă apărare. Anchetatorii îl acuză de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

