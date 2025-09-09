„Mamă, mi-a tăiat mâinile”. Bărbatul care a atacat un tânăr cu drujba își amintise un eveniment de acum câțiva ani, la beție

09-09-2025 | 14:11
Un tânăr din Zărnești, județul Brașov, a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat cu o drujbă și lovit cu parul. Totul s-ar fi petrecut în urma unei încăierări, la care ar fi participat mai multe persoane, inclusiv o adolescentă.

autor
Ciprian Pârvu

Anchetatorii au arestat, deocamdată, un singur suspect, care se certase cu victima de mai multă vreme.

Scandalul a început în jurul orei 8 seara, pe o stradă de la periferia orașului Zărnești. Suspectul ar fi încercat să-și omoare adversarul cu o drujbă. Șocant este că, potrivit anchetatorilor, chiar fiica lui, adolescentă, l-ar fi ajutat și l-ar fi lovit pe bărbatul de 29 de ani cu un par, în cap. Rănile pe care i le-au provocat necesită aproape o lună de îngrijiri medicale.

Tincă Ionela Sofia, mama victimei:Am văzut copilul meu cum striga «mamă, mi-a tăiat mâinile». El, de mult, pe telefon ne amenința că ne omoară, am văzut, că am fost și la poliție cu el, că-mi omoară familia, pe mine, pe bărbatul meu, pe copii.”

Doua versiuni diferite despre atac

Agresorul, spun martorii, era supărat pe tânăr pentru că i-ar fi omorât un cal, acum câțiva ani. Și-ar fi amintit de necaz după ce a băut mai multe pahare cu alcool. În schimb, familia inculpatului are o cu totul altă versiune. Oamenii spun că ei au fost cei atacați de victimă, care ar fi intrat peste ei în curte, împreună cu alți indivizi.

Volodimir Zelenski
Răzbunarea Ucrainei după atacul rușilor asupra guvernului de la Kiev. Cel mai puternic aliat al Moscovei, vizat de sancțiuni

Ema Lăcătușa, soția inculpatului:Au intrat toți peste noi să ne omoare, au fost 30 și ceva de inși. Soțul meu, el s-a apărat, a luat drujba, într-adevăr a luat drujba, și când a dat să închidă poarta, să nu mai intre peste noi, el atunci, când a dat cu parul, a ridicat drujba.”

Bărbatul de 44 de ani va trebui să dovedească în instanță că a acționat în legitimă apărare. Anchetatorii îl acuză de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Sursa: Pro TV

