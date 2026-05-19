Corespondent PROTV: „Cei doi tineri au fost într-o relație în perioada 2023-2024, apoi s-au despărțit. Ulterior, femeia a început să facă videochat sub un nume fals, fără ca familia și apropiații să știe. La scurt timp, fostul ei partener i-a aflat secretul și a decis să o șantajeze, spunându-i că le va spune părinților ei și că o va face de rușine, dacă nu îi dă bani. Întâi i-a cerut 3.000 de lei ca să își repare mașina, apoi încă 4.000 de lei. A revenit apoi și i-a cerut o mașină nouă. Femeia a mers însă la poliție și a depus plângere. Cazul a ajuns în instanță. Bărbatul a susținut mereu că este nevinovat și că doar ceruse banii împrumut. Perchezițiile informatice făcute pe telefonul său mobil au demonstrat însă contrariul. În cele din urmă, el și-a recunoscut faptele în întregime. A fost condamnat la un an și 8 luni de închisoare cu suspendare și cu un termen de supraveghere de 2 ani și jumătate. În plus, trebuie să plătească 5.000 de lei daune morale către victimă și 90 de zile de muncă în folosul comunității. Sentința poate fi atacată cu apel.”
Și-a șantajat fosta iubită, dar în instanță a declarat că ceruse banii împrumut. Ce pedeapsă a primit un bărbat din Iași
Un individ din Iași a fost condamnat la un an și 8 luni de închisoare, cu suspendare, pentru că și-a șantajat fosta iubită. Ca să nu le spună rudelor ei că ea face videochat, bărbatul i-a cerut diferite sume de bani, apoi o mașină.