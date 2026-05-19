Corespondent PROTV: „Cei doi tineri au fost într-o relație în perioada 2023-2024, apoi s-au despărțit. Ulterior, femeia a început să facă videochat sub un nume fals, fără ca familia și apropiații să știe. La scurt timp, fostul ei partener i-a aflat secretul și a decis să o șantajeze, spunându-i că le va spune părinților ei și că o va face de rușine, dacă nu îi dă bani. Întâi i-a cerut 3.000 de lei ca să își repare mașina, apoi încă 4.000 de lei. A revenit apoi și i-a cerut o mașină nouă. Femeia a mers însă la poliție și a depus plângere. Cazul a ajuns în instanță. Bărbatul a susținut mereu că este nevinovat și că doar ceruse banii împrumut. Perchezițiile informatice făcute pe telefonul său mobil au demonstrat însă contrariul. În cele din urmă, el și-a recunoscut faptele în întregime. A fost condamnat la un an și 8 luni de închisoare cu suspendare și cu un termen de supraveghere de 2 ani și jumătate. În plus, trebuie să plătească 5.000 de lei daune morale către victimă și 90 de zile de muncă în folosul comunității. Sentința poate fi atacată cu apel.”