Așa că liderul de la Casa Albă nici nu vrea să audă de măsuri de protecție mai stricte în cazul acestei tehnologii aflate într-o evoluție rapidă.

Declarațiile îngrijorătoare, lansate din interiorul industriei AI, au stârnit agitație la Washington și au declanșat o vânzare importantă de acțiuni ale unor companii de tehnologie, precum Nvidia, Micron și SK Hynix.

Peste noapte, Donald Trump l-a sunat pe Jenșen Huang, directorul general al gigantului microcipurilor Nvidia, în cursul unui summit dedicat inteligentei artificiale. Care l-a pus pe speaker.

Donald Trump, președintele SUA: „Roboții n-o să preia controlul, inteligența artificială n-o să controleze lumea. Centrele de Date sunt grozave, îi vor îmbogăți pe oameni și statele în general. Vor fi petrolul viitorului”.

Comentariile liderului de la casa Alba vin după ce Jack Clark, unul dintre cofondatorii gigantului din domeniul inteligenței artificiale, Anthropic, a cerut impunerea unui așa-numit "comutator de oprire" pentru sistemele periculoase, care să poată fi verificat de o terță parte.

Jack Clark, cofondatorul companiei Anthropic: „Dacă vom continua în același mod, adică lăsând practic o industrie în mare parte complet nereglementată să dezvolte o tehnologie extrem de puternică, care devine tot mai inteligentă și, probabil în curând, mai inteligentă decât oamenii, atunci cred că ne asumăm riscuri uriașe. Trebuie să avem un cadru de reglementare care să ne permită să exercităm un control mai mare asupra industriei și să înțelegem mai bine riscurile privind siguranța și securitatea”.

Pe fondul mesajelor contradictorii, unii experți atrag atenția că previziunile nu sunt fapte.

Dr. Carissa Véliz, conferențiar asociat în etica inteligenței artificiale la Universitatea Oxford: „Există multă putere în faptul că anumite lucruri sunt repetate. Așadar, doar pentru că auzi aceeași știre iar și iar, asta nu înseamnă că este adevărată”.

Totuși, pentru mulți oameni prezența și creșterea puterii inteligenței artificiale generează noi temeri.

Kate Schneider, consilier clinic autorizat, Pure Health Center: „Apare foarte des în discuțiile cu pacienții și există multă anxietate legată de necunoscut - pentru că acolo își are anxietatea rădăcinile - și de întrebări precum ce urmează și ce se va întâmpla. Încercați să înțelegeți cu adevărat: este o îngrijorare sau o preocupare? Pentru că, dacă doar îmi fac griji, nu este nimic constructiv în asta. Dacă este o preocupare, poate că pot avea un plan de acțiune”.