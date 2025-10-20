Probleme la ING. Servicii îndisponibile pentru clienți. Mesajul băncii

20-10-2025 | 12:38
ING
ING Bank anunță indisponibilitatea temporară a serviciului Call Center, menționând și dificultăți de logare în Home’Bank. Echipele tehnice lucrează la remedierea situației împreună cu furnizorul de servicii.

Sabrina Saghin

ING Bank a transmis că, în prezent, serviciul Call Center este indisponibil, iar clienții care au urgențe pot contacta banca prin pagina oficială de Facebook (ING România) sau prin e-mail la adresa [email protected].

Banca și-a cerut scuze pentru dificultățile întâmpinate și a precizat că echipele tehnice lucrează intens la remedierea problemei. Nu a fost comunicat un termen estimativ pentru reluarea activității normale.

În același timp, utilizatorii pot întâmpina dificultăți la logarea în Home’Bank sau ING Business, din cauza unor probleme legate de transmiterea SMS-urilor de autentificare. Celelalte servicii ale băncii funcționează în parametri normali, a precizat ING.

Vă cerem scuze pentru dificultățile întâmpinate și vă asigurăm că echipele noastre lucrează intens la remedierea situației.”, a transmis banca pe pagina sa de informare privind starea serviciilor.

oameni pe strada
România în pragul unei crize demografice. Tot mai mulți români pleacă, revenirea în țară scade drastic

Inițial, banca anunțase că sunt probleme parțiale și la POS-urile ING, care afectau tranzacționarea cu cardul. Între timp, problema pare să fi fost remediată.

În ultimii doi ani, trendul de revenire a românilor în țară s-a inversat dramatic: numărul celor care pleacă definitiv în străinătate a depășit constant pe cel al celor care se întorc.

