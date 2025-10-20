Probleme la ING. Servicii îndisponibile pentru clienți. Mesajul băncii

ING Bank anunță indisponibilitatea temporară a serviciului Call Center, menționând și dificultăți de logare în Home’Bank. Echipele tehnice lucrează la remedierea situației împreună cu furnizorul de servicii.

ING Bank a transmis că, în prezent, serviciul Call Center este indisponibil, iar clienții care au urgențe pot contacta banca prin pagina oficială de Facebook (ING România) sau prin e-mail la adresa [email protected].

Banca și-a cerut scuze pentru dificultățile întâmpinate și a precizat că echipele tehnice lucrează intens la remedierea problemei. Nu a fost comunicat un termen estimativ pentru reluarea activității normale.

În același timp, utilizatorii pot întâmpina dificultăți la logarea în Home’Bank sau ING Business, din cauza unor probleme legate de transmiterea SMS-urilor de autentificare. Celelalte servicii ale băncii funcționează în parametri normali, a precizat ING.

„Vă cerem scuze pentru dificultățile întâmpinate și vă asigurăm că echipele noastre lucrează intens la remedierea situației.”, a transmis banca pe pagina sa de informare privind starea serviciilor.

ING

Inițial, banca anunțase că sunt probleme parțiale și la POS-urile ING, care afectau tranzacționarea cu cardul. Între timp, problema pare să fi fost remediată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













