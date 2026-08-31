Când vine vorba despre obiectele cu valoare sentimentală, nici măcar cele din relațiile trecute nu sunt întotdeauna aruncate, arată un studiu internațional.

Roxana are 45 ani și locuiește într-un apartament din Iași. Sertarul "cu de toate" este nelipsit din casă.

Roxana: Am fiole de magne B6, am mărțișoare, un pahar cu bani care nu știu ce caută aici, cabluri, calculatoare, picioare de la televizor.

Potrivit unui studiu, în 68% dintre gospodării găsim un sertar sau o cutie unde ajung obiectele fără un loc stabil. Iar o persoană din 10 folosește inclusiv cuptorul ca spațiu de depozitare.

În unele case, blatul din bucătărie este principalul loc unde apare dezordinea. Corina, de exemplu, și-a depozitat o parte din cărți pe aragaz.

Corina: Mi s-a părut aragazul cam gol. Dacă nu aș mai avea cărțile în locurile în care eu le pun, n-ar mai fi casa mea, pare că nici nu e vie casa.

Alții au găsit soluții mai practice

Bărbat: Cărțile pe care le-am citit le pun în cutii că nu mai am loc în bibliotecă, cutiile le stivuiesc așa lângă perete una peste alta, am fișa pe care scrie ce e, pun deasupra.

Romeo Asiminei, sociolog: La un moment dat un obiect a presupus o investiție financiară, așa că procesul de renunțare la acel obiect este unul mai dificil.

Sondajul arată că 82% din respondenți păstrează obiecte exclusiv din motive sentimentale.

Emilia Grigorean, psiholog: Le păstrăm, pentru că ne amintesc de anumite momente. Ne identificăm cu obiectul și atunci nu îl aruncăm.

La capitolul musafiri, unii oameni recunosc că au anulat vizitele deoarece casa era prea dezordonată, iar 34% mută lucrurile lăsate de izbeliște dintr-o cameră în alta înainte de sosirea invitaților.