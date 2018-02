Sentințele definitive, așteptate ani de zile în România din cauza numărului mare de dosare

Oamenii care își caută dreptatea în instanțele din ţara noastră ajung să aştepte ani de zile până la o decizie definitivă. Sistemul judiciar este sufocat de dosare, unele care, spun chiar judecătorii şi avocaţii, ar putea fi rezolvate în afară tribunalelo

În Bucureşti, de pildă, un singur judecător poate avea pe masă şi peste o mie de dosare într-un an.

După ce şi-a pierdut mama, Elena Dumitrescu a fost nevoită să se adreseze instanţei, împreună cu fraţii ei, pentru soluţionarea moştenirii. De şase ani durează procesul de succesiune.

”Se dau termene de 6, 7luni, am avut de chiar şi de un an. Ce să aduci decât actele necesare ce trebuiesc şi împărţite între moştenitorii care au rămas. Consider că e destul de simplu de rezolvat şi sunt lucruri minore care durează foarte mult", spune femeia.

Şi Constantin Tarcoci aşteaptă de un an să recupereze cei 5600 de lei plătiţi pe taxa de plouare, pentru o maşină adusă din Italia.

"Mi se pare incorect pentru că nu e un proces lung sau unul aglomerat. La mine puteau să spună îmi dau sau nu. După părerea mea am aşteptat prea mult", a afirmat acesta.

E de înţeles în condiţiile în care instanţele din capitală au ajuns să fie sufocate de numărul mare de dosare.

Spre exemplu, un singur judecător de la Tribunalul Bucureşti are o medie de 1000 de dosare pe an.

"Este foarte mult în contextul în care dosarele sunt foarte complexe. Nu întodeauna termenele de soluţionare sau termenele de redactare a hotărârilor judecători sunt în măsură să răspundă aşteptărilor pe care justiţiabilii le au de la noi", explică Laura Radu, președinte Tribunalul București.

La Curtea de Apel, un judecător are anual peste 600 de cauze, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este mai bine, doar 200 de dosare, iar la Judecătoriile de sector sunt peste 1000 de dosare de om, în fiecare an.

Mii de dosare de pensionare ajung la instanțe după ce Casa de Pensii respinge contestaţiile oamenilor.

Înfiinţarea unui tribunal specializat doar pe administrativ contencios ar putea fi soluţia, susţin magistraţii sau măcar angajarea unor judecători în plus.