Dăncilă, îngrijorată de situația din justiție: Până şi unui prim-ministru i se poate face dosar penal

Premierul Viorica Dăncilă a transmis, joi seară, la un post de televiziune, că președintele Iohannis a întrebat-o ce părere are despre ceea ce se întâmplă în justiţie în cadrul întâlnirii pe care au avut-o.

Viorica Dăncilă spune că şi-a arătat îngrijorarea, ca cetăţean, că "până şi unui prim-ministru i se poate face un dosar penal", relatându-i şi că i-a cerut ministrului Justiţiei să se întoarcă în ţară şi să prezinte cetăţenilor şi Parlamentului o situaţie clară.

“Este corect, am avut o întâlnire în această după-amiază cu domnul preşedinte. Am discutat despre probleme importante pentru România, am discutat despre Centenar, despre un proiect comun de ţară pentru Centenar, despre preşedinţia CE, iar domnul preşedinte m-a întrebat ce părere am despre ce se întâmplă legat de justiţie, cum văd eu lucrurile. I-am spus că ceea ce am văzut în spaţiul public pentru mine este îngrijorător, din punct de vedere al simplului cetăţean, dar din punct de vedere al funcţiei pe care o ocup, cea de prim-ministru, a trebuit să iau măsurile necesare, şi anume chemarea ministrului Justiţiei în ţară, o discuţie cu domnul ministru şi să cer să ia în calcul tot ce a apărut în spaţiul public şi să vină cu o situaţie clară în faţa cetăţenilor şi, bineînţeles, în faţa Parlamentului", a declarat Dăncilă, potrivit news.ro.

Ea a precizat că ministrul Justiţiei a ţinut declaraţia de presă după plecarea ei de la Cotroceni.

"Am mai precizat pentru preşedinte că pentru mine este îngrijorător că am văzut că până şi unui prim-ministru i se poate face dosar penal", a afirmat premierul.

Întrebată despre discuţia pe care a avut-o cu ministrul Justiţiei, premierul a spus că i-a cerut acestuia ca din punct de vedere juridic să facă toate demersurile pentru aflarea adevărului şi să ia măsurile care se impun. "Domnul ministru a fost cu totul de acord. Ministrul Justiţiei are obligatia să lamureasca aceste aspecte", a adăugat Dăncilă.

De asemenea, întrebată cum vede scandalul de la DNA, Dăncilă a răspuns: "Chiar dacă e vorba de un ministru, de un prim-ministru sau de un simplu cetăţean, lucrurile acestea duc la lipsa de încredere în justiţie. O greşeală sau o pată asupra unei persoane poate decredibiliza o instituţie”.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, în declarația de presă susţinută joi seară la Cotroceni, că a avut astăzi o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă şi cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justiţie.

