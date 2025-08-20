Sentința primită de contabila unor şcoli din Timiş care și-a virat bani ilegal în cont de peste 600 de ori, falsificând acte

Contabila a şase şcoli din Timiş şi-a recunoscut vinovăţia şi va fi condamnată la aproape 3 ani de închisoare cu suspendare după ce şi-a virat în conturi de peste 600 de ori diferite sume de bani.

Pentru recuperarea prejudiciului, femeia are popriri pe conturi şi sechestru pe bunuri.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunţat că a sesizat Tribunalul Timiş cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei unei inculpate, pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, şi fals intelectual.

”Inculpata, în calitate de funcţionar public-administrator financiar (contabil) în cadrul Şcolilor Gimnaziale Balinţ, Belinţ, Coşteiu, Găvojdia, Ghizela şi Şcoala Primară Secaş, în perioada martie 2019 - februarie 2024, având atribuţii de organizare şi gestionare a patrimoniului unităţilor de învăţământ, precum şi de consemnare şi de înregistrare în evidenţa contabilă a documentelor justificative, prin falsificarea mai multor documente justificative, şi-a virat din conturile colectoare şi din conturile de trezorerie ale unităţilor de învăţământ, în conturile personale, în plus faţă de drepturile salariale cuvenite, suma de 413.407 lei, a ridicat numerar din trezorerie, fără a avea la baza documente justificative legale semnate de către beneficiari, suma de 1.446.392 lei şi a efectuat plăţi ilegale, reprezentând drepturi de natură salarială, unor directori ai unităţilor de învăţământ/ unor cadre didactice/angajaţi ai unităţii de învăţământ/unei persoane care nu figurează în aplicaţia EduSal ca angajată a vreunei unităţi de învăţământ, în valoare totală de 238.533 lei, sume de bani aferente unui număr de 616 tranzacţii constând în transferuri bancare, ridicări de numerar din trezorerie precum şi efectuarea de plăţi ilegale”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Potrivit sursei citate, în perioada martie 2019 – februarie 2024, contabila a întocmit şi a folosit 130 de documente contabile nereale (nejustificate legal) în scopul ridicării, în numerar, de la Trezoreria Lugoj, a unor sume de bani cu destinaţie declarată ”salariile”, ”diferenţe salariale prin sentinţe judecătoreşti”, ”dobânzi”, ”burse sociale” şi ”burse de merit”, după care şi-a însuşit sumele de bani aferente.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, ulterior falsificării, ea a depus 130 de documente contabile nereale (nejustificate legal) în scopul ridicării, în numerar, de la Trezoreria Lugoj, a unor sume de bani cu destinaţie declarată ”salariile”, ”diferenţe salariale prin sentinţe judecătoreşti”, ”dobânzi”, ”burse sociale” şi ”burse de merit”, pentru justificarea ieşirii din gestiune a sumelor de bani remise către aceasta, după care şi-a însuşit sumele de bani aferente.

”Ca urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, sub rezerva confirmării acestuia de către instanţa de judecată, inculpata va fi condamnată la pedeapsa 2 ani 8 luni şi 20 de zile închisoare, cu suspendare sub supraveghere (termenul de supraveghere fiind de 4 ani). Pe durata termenului de supraveghere inculpata va trebui să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 al. 1 Cod penal. Totodată, inculpata a fost obligată să frecventeze un program de reintegrare socială şi să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile. Inculpatei i s-a interzis dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, cât şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 5 ani”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

În cauză a fost menţinută măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale, pentru recuperarea pagubei produse şi pentru garantarea plăţii cheltuielilor judiciare cauzate prin săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina sa, dar şi măsura popririi asupra sumelor de bani deţinute de inculpată în conturile şi depozitele bancare deschise pe numele acesteia şi măsura popririi asupra sumelor de bani datorate de terţi şi a unei treimi din veniturile acesteia.

În prezenţa avocatului, femeia a declarat că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa şi acceptă încadrările juridice date faptelor.

