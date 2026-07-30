În replică, inspectorii sanitari de la ANSVSA susțin că sunt șanse ca exportul să fie deblocat în curând, iar fermierii să fie despăgubiți pentru turmele sacrificate din cauza suspiciunilor de boală. A existat și un incident, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

Violențe între manifestanți și forțele de ordine

Câteva sute de crescători, sosiți din toată țara, s-au adunat în fața Autorității Sanitar-Veterinare la ora 10. Mitingul a început cu o busculadă, în care mai mulți protestatari au vrut să rupă cordonul jandarmilor, au aruncat cu sticle și pietre din pavaj. Forțele de ordine au folosit spray lacrimogen.

Organizatorii, două asociații de oieri din Vaslui și Dâmbovița, susțin că au chemat 5.000 de ciobani la sediul Autorității Sanitar-Veterinare și al Guvernului. Sunt supărați că exportul de oi a fost suspendat acum o lună de Comisia Europeană, din cauza unor noi focare de pestă. Câteva mii de exemplare au fost eutanasiate.

Ministerul Agriculturii recunoaște statutul de domeniu strategic al oieritului și subliniază că de controlul crizei se ocupă Autoritatea Sanitar-Veterinară. Acesta i-a informat pe protestatari că poartă negocieri cu parteneri din mai multe ţări pentru a relua exportul de animale, și speră că problemele se vor rezolva în cel mult trei luni.

Alexandru Bociu, președintele A.N.S.V.S.A: I-am invitat să vină la discuții. Se fac eforturi supraomenești, la nivel de decidenți politici și de europarlamentari. Cu toții luptăm pentru a redeschide exportul de animale către țări terțe.

Corespondent ȘtirileProTV: Coloana s-a oprit și a blocat bulevardul Kisselef preț de jumătate de oră, împiedicând accesul mijloacelor de transport în comun și al ambulanțelor. Chiar și după ce majoritatea participanților au mers spre alveola centrală din Piața Victoriei, peste o sută de persoane au refuzat să asculte indicațiile forțelor de ordine.

Inspectorii sanitar-veterinari le-au comunicat organizatorilor mișcării de protest și că nu se pune problema vaccinării în masă împotriva pestei, contrar zvonurilor. Vor propune în schimb Comisiei Europene imunizarea regională, doar în Tulcea și Constanța, pentru a testa eficiența acestei măsuri. Vaccinarea contra antraxului rămâne și ea facultativă, costurile fiind în sarcina fermierilor.