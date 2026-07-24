„Furnizorul ENCINGER SK s.r.o. retrage de pe piață două sortimente de semințe marca WELLGOOD, întrucât a fost depășit nivelul maxim admis de acid cianhidric. Nu poate fi exclusă existența unui risc pentru sănătate”, se precizează într-un comunicat al ANSVSA, potrivit News.ro.

Este vorba de WELLGOOD Semințe de in 200 g / Flax Seeds 200 g, GTIN: 4070308146454, având date de expirare cuprinse între 20.11.2026 și 09.02.2027.

Un alt produs este WELLGOOD Mix semințe pentru salată 200 g / Mixed Seeds for Salads 200 g, GTIN: 4337256946483, cu date de expirare cuprinse între 29.08.2026 și 03.11.2026.

„Consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt rugați să nu le consume.

Produsele pot fi returnate în oricare magazin Penny, iar contravaloarea se restituie fără prezentarea bonului fiscal”, arată Autoritatea.

Stocul afectat a fost deja retras de la vânzare, iar rechemarea vizează exclusiv datele de expirare indicate mai sus, pentru produsele livrate în magazinele Penny.

Semințele de in conțin în mod natural compuși care pot elibera acid cianhidric, motiv pentru care legislația europeană stabilește limite maxime pentru acest contaminant, precizează ANSVSA, care adaugă că depășirea limitei impune retragerea produselor, ca măsură de precauție.