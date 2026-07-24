Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Tulcea au anunţat că, vineri, în jurul orei 12:00, a fost transmis din nou un mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea, prin care populaţia era informată despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, scrie News.ro.

Până la ora transmiterii acestei ştiri au fost înregistrate două apeluri la 112.

„Primul apel a solicitat informaţii suplimentare despre mesaj, iar al doilea apel a semnalat faptul că observă pe cer mai multe avioane care ar urmări o ţintă. Nu sunt apeluri ori informaţii care să confirme faptul că pe teritoriul judeţului să fi căzut obiecte din spaţiul aerian”, au afirmat reprezentanţii ISU Tulcea.