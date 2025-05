Șeful DSU: Inundaţiile au afectat 201 localităţi. Peste 500 de persoane din 12 localităţi au fost evacuate

Au fost evacuate în total 549 de persoane din 12 localităţi, iar aproximativ 150 au revenit la caselor lor, a precizat secretarul de stat în MAI, în cadrul unei conferinţe de presă, la Palatul Victoria. Au fost evacuate persoane din judeţele Covasna, cele mai multe, Botoşani, Braşov şi Vrancea.

Intervenţii pentru evacuarea apei

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 104 case, 17 anexe gospodăreşti, 339 de curţi, şase incinte ale unor instituţii publice, un operator economic, 86 de beciuri sau subsoluri şi 32 de străzi.

În localitatea Boroşneu Mare (Covasna) au fost afectate aproximativ 100 de gospodării, în urma unei breşe în dig, realizată pentru a preveni inundarea unui număr şi mai mare de case. Locatarii au fost evacuaţi în prealabil.

"Cele mai multe persoane au fost evacuate în judeţul Covasna. Au fost evacuări făcute acum o perioadă, acum două zile, oamenii s-au întors, din nou a fost făcută evacuarea azi noapte, fiind riscul de rupere a digului şi, cum am zis, sperăm că oamenii se vor întoarce, semnalele sunt pozitive, apa a fost în scădere de astăzi dimineaţă, oamenii se vor întoarce acasă, însă clar că am rămas mai liniştiţi pentru că nu erau sub un risc iminent dacă se rupe digul", a explicat Arafat.

De asemenea, s-a intervenit pentru degajarea a 171 de copaci, a 11 elemente de construcţie şi a unui stâlp, fiind afectate 126 de autoturisme, 15 din cadrul Inspectoratului Poliţiei Judeţene Dâmboviţa.

Circulaţia rutieră a fost afectată pe şase drumuri naţionale şi pe opt drumuri judeţene.

Traficul feroviar a fost afectat pe magistrala căii ferate 300, între staţiile Predeal şi Timişu de Sus, din cauza surpării terasamentului pe o lungime de circa 50 de metri. Potrivit lui Raed Arafat, situaţia urmează să fie remediată, iar în prezent trenurile circulă pe un singur fir, ceea ce poate genera întârzieri.

Secretarul de stat a reamintit că o persoană din judeţul Caraş-Severin a decedat, fiind lovită de trăsnet. O altă persoană a fost rănită, din acelaşi motiv, fiind transportată la spital.

Recomandări şi restricţii de circulaţie

"Sfătuiesc populaţia, când se dau avertizări, să nu rămână în spaţii deschise, pe câmp. Să citească pe fiipregatit.ro sau pe aplicaţia DSU recomandările, ce au de făcut pentru a evita astfel de situaţii", a menţionat Arafat.

1.078 de persoane din localitatea Ciugheş (Bacău), dar şi persoane din Neamţ sunt izolate rutier. IGSU a luat măsuri, astfel încât să existe echipe de intervenţie în zonă, în caz de situaţii de urgenţă.

"Circulaţia rutieră este restricţionată pe două drumuri naţionale la acest moment, drumul naţional 2B din Galaţi şi drumul naţional 13E din Covasna, respectiv este blocată pe patru drumuri judeţene, drumul judeţean 103B din Covasna, drumul judeţean 281B din Iaşi, drumul judeţean 121G din Covasna şi drumul judeţean 282E din Iaşi, din cauza apei şi a aluviunilor acumulate, precum şi a copacilor căzuţi", a menţionat secretarul de stat.

