Miercuri, magistrații au admis parțial contestația: au menținut măsura controlului judiciar, dar i-au permis să-și reia atribuțiile de serviciu. Dinu Iancu Sălăjanu este acuzat că ar fi influențat atribuirea unor contracte publice, prin plasarea unor experți părtinitori în comisiile de evaluare a ofertelor.

Unii dintre ei, spun procurorii DNA, erau interpuși direcți ai firmelor care doreau să câștige licitațiile.

În același dosar, o subalternă a lui Sălăjanu, suspectată că ar fi primit mită pentru favorizarea unor firme, se poate întoarce și ea la muncă. Femeia este director executiv la Direcţia Investiţii şi Programe Publice.

Deciziile sunt definitive.