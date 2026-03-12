Ședință de Guvern. Executivul aprobă un nou împrumut de 500 milioane de euro pentru Autostrada Sibiu-Pitești

Pe agenda ședinței de Guvern de pe 12 martie 2026 se află cu acord cu Republica Moldova, un împrumut de la BEI pentru autostrata Sibiu-Pitești și o modificare a legislației jocurilor de noroc.

Guvernul va adopta un proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare - Autostrada A1 Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE B - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 ianuarie 2026 şi la Luxemburg la 19 ianuarie 2026. „Se estimează că Proiectul se va finaliza în 2028, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de 36 de luni de la data semnării Contractului de finanţare. Conform prevederilor contractului, împrumutul poate fi tras în maxim 10 tranşe, valoarea minimă a unei tranşe fiind de 50 milioane euro. Împrumutul acoperă până la 50% din costul total al Proiectului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA şi cele privind exproprierile”, se precizează în expunerea de motive a proiectului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat în ianuarie al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada Sibiu - Pitești, în valoare de 500 de milioane de euro „Astăzi, 15 ianuarie 2026, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat cel de-al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 500 milioane de euro. Împrumutul este destinat susținerii realizării Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România”, a transmis Ministerul de Finanțe. Citește și A murit Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf. Celebrul muzician avea 70 de ani Primul contract de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost semnat în luna octombrie 2025. Autostrada Sibiu-Pitești este prima autostradă care traversează Munții Carpați și reprezintă un proiect strategic al rețelei rutiere naționale, fiind inclusă în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Proiectul este structurat în cinci secțiuni și are ca obiectiv îmbunătățirea mobilității, reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere, precum și stimularea dezvoltării economice a regiunilor pe care le traversează. Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu-Pitești este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro. Investiția beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, completată de contribuția națională. Aceasta este susținută inclusiv prin împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții. Fondurile atrase vor sprijini acoperirea necesarului de finanțare de la bugetul de stat pe parcursul implementării investiției.

Un acord cu Republica Moldova Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control, în punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Fălciu (România) - Cantemir (Republica Moldova), acord semnat la 1 octombrie 2025 la Bucureşti. „Prin acest Acord se creează cadrul juridic bilateral necesar implementării conceptului de control coordonat pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control, în punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Fălciu (România) - Cantemir (Republica Moldova). Spre deosebire de controlul coordonat derulat în celelalte puncte de trecere a frontierei de stat, controlul coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Fălciu (România) - Cantemir (Republica Moldova) se va desfăşura pe ambele sensuri, în gara Fălciu, acesta reprezentând un element de noutate în materia controlului coordonat. Astfel, poliţiştii de frontieră din România şi Republica Moldova vor efectua controale succesive atât pe sensul de intrare în România, cât şi pe sensul de ieşire din România (intrare în Republica Moldova), fără a se realiza interconectarea bazelor de date gestionate de către aceştia”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Guvernul vrea să modifice legea jocurilor de noroc Executivul va aproba un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Prin proiectul de act normativ se urmăreşte asigurarea unei protecţii suplimentare a persoanelor participante la jocuri de noroc, prin mai multe măsuri: unificarea procedurii de autoexcludere pentru organizarea jocurilor de noroc desfăşurate în mediul online şi cele organizate în locaţiile fizice, precum şi clarificarea obligaţiilor pentru toţi organizatorii; introducerea unei perioade tampon în care persoana autoexclusă să nu îşi poată retrage consimţământul (18 luni). Modificarea propusă introduce perioade determinabile de autoexcludere (de 6 luni/12 luni) sau o perioadă nedeterminată şi sunt stabilite condiţii clare de înregistrare şi radiere. Proiectul de OUG prevede şi clarificarea diferenţelor între autoexcluderea generală şi restricţionarea accesului la joc ("întrerupere comercială"). Astfel, pe lângă autoexcluderea generală, este important ca jucătorii să poată solicita limitarea accesului doar la anumite servicii sau operatori, în funcţie de nevoile proprii. Textul propus obligă O.N.J.N. şi organizatorii să informeze activ jucătorii despre existenţa unor soluţii specializate de consiliere şi tratament, facilitând astfel accesul la sprijinul necesar.

Agenția Națională pentru Sport primește unele tabere școlare În şedinţa de guvern se va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind administrarea şi transferul unor bunuri din domeniul public al statului. „Prin prezentul proiect se reglementează următoarele aspecte: Bunurile mobile şi imobile care nu au fost preluate pe bază de protocol de predare-primire potrivit prevederilor articolului 8 alineat (4) din OUG nr. 121/2021 (...) şi ale prevederilor articolului 4 alineat (3) din OUG nr. 153/2024 (...) se dau în administrare Agenţiei Naţionale pentru Sport, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, în scopul desfăşurării activităţii aferente în domeniul sportului. (...) Prin prezenta ordonanţă se urmăreşte: pentru patrimoniul public se creează premisele unei mai bune administrări şi valorificări a taberelor şcolare şi centrelor de agrement, inclusiv în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale; pentru sectorul sportiv se clarifică regimul de proprietate al taberelor şcolare şi al centrelor de agrement, facilitând investiţiile în infrastructura sportivă”, conform notei de fundamentare. Tot în nota de fundamentare se menţionează că patrimoniul care face obiectul ordonanţei vizează 1.034 de imobile distribuite la nivel naţional, care în prezent nu au în fapt un administrator care să le gestioneze atât din punct de vedere juridic, cât şi administrativ, fapt care amplifică riscul perpetuării blocajului şi reprezintă o situaţie extraordinară prevăzută de articolul 115 alineat (4) din Constituţia României. Va fi aprobat şi un proiect de OUG privind modificarea şi completarea unor acte normative.cPrin prezentul proiect de act normativ se propune „extinderea şi clarificarea sferei analizei investiţiilor, prin includerea explicită în procesul de examinare a anumitor active din domenii strategice relevante, având în vedere impactul potenţial al acestora asupra securităţii naţionale, ordinii publice şi intereselor esenţiale ale statului”. Noi reguli pentru ariile naturale protejate din România Pe agenda şedinţei de guvern figurează şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. „Prin prezentul proiect de act normativ se instituie regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu un număr de 27 noi situri, care corespund siturilor de importanţă comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare, în conformitate cu planurile de management aprobate”, precizează nota de fundamentare. Guvernul va aproba şi un memorandum având ca temă mandatarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale, pentru parcurgerea tuturor etapelor tehnice în ceea ce priveşte participarea la proiecte transfrontaliere şi multinaţionale privind tehnologiile avansate de semiconductori (AST) (IPCEIAST). Un alt memorandum vizează aprobarea semnării de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat a unui Security Assurance în Programul Corvete Maritime Multifuncţionale (Maritime Multi-Purpose Corvette Programme) la care urmează să participe Ministerul Apărării Naţionale.

