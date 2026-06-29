Regia pentru administrarea serviciilor de trafic aerian a pierdut la prima instanță încă din februarie, un proces cu 7 controlori de trafic pe care i-ar fi discriminat.

Curtea de Apel a decis atunci suspendarea licenței pentru o lună. Teoretic, dacă decizia rămâne definitivă nici o aeronavă nu ar mai putea decola sau ateriza la noi sub coordonarea Romatsa.

Membrii CSAT au discutat un plan de măsuri astfel încât Armata să fie pregătită să preia controlul traficului aerian civil. Asta în cazul nefericit în care Romatsa ar rămâne fără licenţă timp de o lună, situaţie care ar duce la perturbarea misiunilor NATO pe flancul estic, dar şi la pierderi economice devastatoare.

Cei care au dat în judecată Romatsa l-au informat pe preşedinte că au încercat să inchieie conflictul pe cale amiabilă, dar conducerea Romatsa a refuzat întâlnirea.

”Reclamanţii subliniază că demersul lor nu vizează afectarea siguranţei aviaţiei civile şi nici destabilizarea unei instituţii de interes public, ci respectarea legalităţii, a hotărârilor definitive şi a principiului nediscriminarii în accesul la profesie.”

Unul dintre stagiarii discriminaţi: "Cerem doar ca regulile să fie aplicate egal, transparent şi legal, inclusiv faţă de persoanele care au parcurs deja etape de pregătire şi evaluare în acest domeniu."

Litigiul a pornit în 2019 când 12 absolvenţi ai unei şcoli de aviaţie au încercat să se înscrie la concursurile Romatsa pentru ocuparea posturilor de controlor de trafic aerian. Atunci au aflat că posturile respective nu sunt scoase la concurs, ci ocupate printr-o procedură de selecţie internă. Astfel, Consiliul pentru Combaterea discriminării a amendat Romatsa de mai multe ori pentru discriminare.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Pe 27 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat în prima instanţă licenţa Romatsa. Conducerea instituţiei aşteaptă de atunci motivarea pentru a putea depune recurs. În cazul în care decizia va rămâne definitivă, teoretic, niciun un avion nu va mai putea decola sau ateriza coordonat de Romatsa”.

Între timp şi Inspecţia Judiciară a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi că a început verificări prealabile privind hotărârea judecătorească. Asta înseamnă că se verifică dacă există indicii privind o posibilă abatere disciplinară.

"Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor prealabile, în condițiile legii."

Răspunsul oficial al ROMATSA

Nu comentăm activitatea sau agenda de lucru a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, întrucât aceasta excedează competențele și atribuțiile ROMATSA R.A. Putem confirma însă că o eventuală suspendare efectivă a Certificatului CN 01 are implicații care depășesc sfera unui litigiu de muncă și ating direct siguranța aeriană națională, motiv pentru care subiectul a generat, la nivel instituțional, o preocupare pe măsura gravității sale.

Consecințele unei eventuale rămâneri definitive a hotărârii

ROMATSA R.A. este unicul furnizor de servicii de navigație aeriană desemnat prin lege pentru spațiul aerian al României. Nu există, la această dată, o entitate alternativă autorizată și certificată care să poată prelua imediat furnizarea acestor servicii. Procesele de certificare a unui furnizor de servicii de navigație aeriană și de licențiere a controlorilor de trafic aerian sunt reglementate la nivel european prin proceduri care, în practică, nu pot fi parcurse într-un interval scurt.

În acest context, o suspendare efectivă ar produce, în esență, o întrerupere a furnizării serviciilor de trafic aerian pe teritoriul României. Consecințele concrete ar include:

– anularea sau redirecționarea obligatorie a zborurilor cu origine sau destinație în România, întrucât tranzitul prin FIR București este, pentru o parte semnificativă a acestora, singura variantă tehnic viabilă;

– izolarea practică a spațiului aerian al Republicii Moldova față de rețeaua europeană de management al traficului aerian, FIR București fiind punctul de tranzit obligatoriu pentru conectivitatea aeriană a Moldovei cu restul Europei;

– perturbarea unor rute internaționale majore care tranzitează spațiul aerian românesc, inclusiv conexiuni dintre Europa Centrală și de Vest, pe de o parte, și Turcia, Orientul Mijlociu și Asia, pe de altă parte;

– afectarea obligațiilor asumate de România prin Convenția de la Chicago și prin cadrul de reglementare al Cerului Unic European, care impun asigurarea continuă a serviciilor de navigație aeriană;

– un impact asupra operațiunilor cu componentă de apărare și aliată care utilizează spațiul aerian românesc, dat fiind rolul strategic amplificat al FIR București în contextul regional actual.

ROMATSA va formula recurs în termenul legal, după ce va fi publicată motivarea instanței.