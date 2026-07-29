Departamentul de Venituri din Wisconsin a informat Minocqua Brewing Company, care are două localuri în stat, că licenţa sa va fi revocată începând cu 4 august pentru transportul de bere la doză din Illinois fără permisele corespunzătoare, informează Agerpres, care citează EFE.

Pe 22 ianuarie, compania a sugerat într-o postare pe Facebook că va oferi o promoţie de "bere gratis toată ziua" la moartea lui Trump, deşi nu a menţionat explicit numele preşedintelui.

În urma tentativei de asasinat eşuate împotriva lui Trump în timpul Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă din aprilie, berăria a postat: "Ei bine, aproape am reuşit să avem #zideberegratis".

Minocqua Brewing Company este deţinută de activistul de stânga Kirk Bangstad, care a promis că va "lupta cu unghiile şi cu dinţii" pentru a-şi menţine afacerea deschisă.

"Vor trebui să mă scoată cu forţa din barurile mele înainte să încetez să le mai vând bere progresiştilor însetaţi care vin să ne viziteze", a scris Bangstad într-un comunicat în care le-a cerut totodată clienţilor săi să contribuie la un fond pentru a acoperi costurile legale rezultate din revocarea licenţei.