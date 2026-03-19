Corespondent PROTV: „Industria ambalajelor este direct afectată de blocajul și scumpirile de pe piața petrolului. Materia primă pentru produsele din plastic ajunge mai greu și cu costuri mai mari în fabricile românești. Și mai departe pe lanțul de producție vom regăsi prețuri majorate la carne, lactate și băuturi, toate dependente de ambalaje, dar și la detergenți. Intrăm într-o fabrică din Iași. Pe liniile automatizate apar, odată la câteva secunde, noi pungi și folii alimentare din plastic. Producția de aici depinde în proporție de 35% de materiale pe bază de petrol provenit din țările arabe.”

Tiberiu Stoian, reprezentant al fabricii: „Au crescut costurile. De la o medie de 1.150 de euro pe tonă de polietilenă, materie primă, acum avem oferte curente de aproximativ 1.450, 1.470 de euro pe tonă. Bineînțeles că se va repercuta în prețul produselor finite, în cazul nostru în prețul ambalajelor, cu cel puțin 40%.”

Așadar, vor fi costuri mai mari pentru mâncare, băuturi, cosmetice sau folii de împachetare.

Ion Ștefan, directorul unei fabrici de ambalaje și folii din plastic: „Compania noastră a comandat o marfă ce trebuia să vină din zona golfului și nici astăzi nu a ajuns. Am comandat și în luna februarie, dar marfa nu a ajuns încă. Deci e pe traseu, urmează să se încarce, urmează, găsim o cale de mijloc între a ne aproviziona cu ce mai găsim în stânga și în dreapta și la alți parteneri. Se mai găsesc.”

Pe lângă materia primă folosită în fabricile noastre, apar întârzieri și scumpiri și la ambalajele deja produse, pe care le importăm în cantități mari, inclusiv din China. În acest context, companiile se așteaptă ca alternativele, precum ambalajele din carton, bambus sau alte materiale reciclabile, deja încurajate de politicile de mediu, să câștige și mai mult teren.

Prețul petrolului influențează, totodată, și costurile unor produse precum detergenții și vopseaua, care se fac din derivați din petrol. Și pe aceste piețe sunt anticipate întârzieri în livrări și scumpiri.