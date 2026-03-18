De la o zi la alta, șoferii plătesc mai mult la pompă, iar în unele zone din țară, cel mai scump sortiment de motorină a trecut de 10 lei pe litru. De marți și până miercuri, litrul de benzină a făcut un salt de 10 bani, iar la motorină, plusul e de 15 bani.

La o benzinărie din Capitală, de exemplu, motorina costa marți 9,24 de lei litrul, iar miercuri este mai scumpă cu 15 bani, adică a ajuns la 9,39 lei. Iar la benzină, saltul este de 10 bani, la 8,82 lei. Aceleași majorări au fost observate și la alte stații de alimentare.

Pentru sortimentele premium de motorină, prețurile au sărit deja pragul de 10 lei – de pildă, la anumite benzinării de pe autostrada ce leagă Aradul de Nădlac. Și la Sibiu, șoferii au putut vedea prețuri de peste 10 lei.

Șofer: „Din punctul meu de vedere, guvernul nu intervine pentru că teoretic, având în vedere că prețul la motorină, benzină este undeva 60% accize, normal că îi convine ceva în plus la buget”.

Ministerul Energiei a scris deja o serie de propuneri prin care, dacă s-ar institui situația de criză pe piața carburanților, atunci s-ar putea aplica măsuri temporare precum plafonare de prețuri și scăderi de accize.

O propunere se referă la stabilirea unui preț maximal, care să fie modificat lunar, prin decizia Guvernului.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Ministerul Energiei a venit cu un proiect de act normativ pentru a lucra la asigurarea faptului că nu avem creșteri artificiale ale prețului, pentru a ne asigura că putem, atunci când este cazul, pe producția internă să blocăm exporturile de combustibil”.

Ministrul Finanțelor spune că sunt prioritare monitorizarea și controlul prețurilor de către ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței, după aceea ar putea fi luate în calcul măsuri care să afecteze încasările la buget.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Intervenția punctuală în privința TVA sau accizelor ar trebui să fie ultima. E o decizie pe care o vom lua la nivel guvernului dacă acționăm pe un anume tip de plafonare”.

Protecția Consumatorilor a anunțat că a controlat mai multe benzinării, dar din informațiile furnizate reiese că nu a aplicat nicio sancțiune legată de prețuri. Iar Consiliul Concurenței a transmis că până acum nu au fost găsite indicii care să arate încălcări ale legislației și că, dintr-o analiză preliminară, reiese că majorarea prețurilor de la noi a fost mai redusă decât creșterea cotațiilor internaționale.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței: „Până în acest moment, însă, nu au fost identificate indicii care să sugereze existența unor înțelegeri anticoncurențiale. Analiza noastră preliminară indică faptul că majorarea prețurilor la pompă în România a fost mai redusă decât creșterea cotațiilor internaționale”.