Parcul Izvor, vizat de un proiect de modernizare cu grădini verticale și un memorial

Un fost jurnalist anunța că a primit undă verde de la PMB să dea parcului o nouă față, împreună cu asociația pe care o conduce. Printre schimbările propuse: un memorial al Cartierului Uranus și niște grădini verticale high-tech, similare cu unele din Singapore.

Autorul postării de pe Facebook se numește Laurențiu Ciornei. Este fost jurnalist. Contactat de spotmedia.ro, a declarat că în prezent este cercetător și că lucrează pentru Academia Română.

În postare, Ciornei anunța:

„Am pus pe masă un plan complet, documentat, participativ și perfect adaptat orașului de azi: un parc care respiră istorie, produce oxigen, educă, unește comunitatea și atrage turiști din toate colțurile lumii”.

