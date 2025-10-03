Parcul Izvor, vizat de un proiect de modernizare cu grădini verticale și un memorial
O postare pe Facebook i-a îngrijorat, zilele trecute, pe iubitorii Parcului Izvor.
Un fost jurnalist anunța că a primit undă verde de la PMB să dea parcului o nouă față, împreună cu asociația pe care o conduce. Printre schimbările propuse: un memorial al Cartierului Uranus și niște grădini verticale high-tech, similare cu unele din Singapore.
Autorul postării de pe Facebook se numește Laurențiu Ciornei. Este fost jurnalist. Contactat de spotmedia.ro, a declarat că în prezent este cercetător și că lucrează pentru Academia Română.
În postare, Ciornei anunța:
„Am pus pe masă un plan complet, documentat, participativ și perfect adaptat orașului de azi: un parc care respiră istorie, produce oxigen, educă, unește comunitatea și atrage turiști din toate colțurile lumii”.
03-10-2025 12:16