”Am trimis astăzi o solicitare expresă către Prefectura Ilfov şi către Prefectura Bucureşti, să fie instituită o stare de alertă. Practic, Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale şi să putem să instituim filtre, 24 din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenţie mult mai rapide, iar Prefecturii Bucureşti îi cerem să se coordoneze ca răspuns, alături de celelalte autorităţi”, a anunţat ministrul interimar al Mediului.

Diana Buzoianu a precizat că Sinteşti are patru zone de acces.

”Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt o sută de drumuri şi nu ştii cum ai putea să opreşti venirea unor camioane umplute cu deşeuri, care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor şi asupra traseului deşeurilor, asta împreună cu poliţia, cu Garda de Mediu. Vom cere în şedinţa care sperăm că va fi convocată de către cele două prefecturi inclusiv o monitorizare, repet, permanentă, 24 din 24, pe cele patru puncte de acces în zona Sinteşti. Vom cere implicarea efectivă a primărilor şi a poliţiei locale”, a menţionat Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului a arătat că au avut întâlniri inclusiv cu primarii din zonă iar o parte dintre ei le-au spus că nu pot aloca nici măcar un singur om pentru această luptă, ceea ce este absolut aberant.

”Până când nu vom înţelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viaţa în pericol, milioane de bucureştieni şi de ilfoveni sunt expuşi la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderele respective, până când nu vom înţelege asta şi până când nu vom înţelege că mafia din spatele acestei comunităţi câştigă zeci de milioane în fiecare an, iar noi nu suntem dispuşi să alocăm 20 de oameni, 30 de oameni care să se mobilizeze câteva luni de zile pentru a opri arderele ilegale din Sinteşti, până când nu vom înţelege toate aceste lucruri, vom continua să avem exact acelaşi fenomen infracţional pentru ani de zile”, a subliniat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a ţinut să precizeze că nu a existat nici măcar o singură perioadă în ultimii zeci de ani de zile în care, cu adevărat, să fie oprită această mafie care şi astăzi continuă să facă ravagii.

”Este clar că nu au lucrat de-a lungul ultimilor ani de zile toate autorităţile competente care ar fi putut să ia măsuri în acest caz. Avem, de asemenea, studii făcute de experţi academiceni (..) care, de asemenea, au scos la iveală studii şi ne arată cum particulele care provin din arderile de deşeuri, evident aici depinzând foarte mult şi substanţele care sunt arse, materialele care sunt arse, dar aceste deşeuri ilegale arse pot avea şi de până la 5 şi 40 de ori mai multe emisii de PM10 decât pot avea arderile de lemn muscat. Între 5 şi 40 de ori mai mult”, a explicat ea.

Ministrul a anunţat că are în dezbatere publică, şi va transmite în timp record proiectul de hotărâre de guvern care să limiteze posibilitatea persoanelor fizice de a mai da mai mult de 500 kg de metal anual sau 500 kg de echipamente electronice către colectori.

”Astăzi nu există o astfel de limitare şi ce vedem este că comunităţi care se ocupă cu infracţiuni pot duce la acelaşi colector sau la mai mulţi colectori cantităţi absolut fabuloase şi de peste câteva sute de tone în fiecare an, nimeni nepunându-şi întrebarea legitimă, de unde ar putea o persoană, într-un mod legal, să aducă la operator 500 de tone de metale într-un singur an de zile? Cred că răspunsul este absolut evident. Nu se poate, nu există o activitate umană care să genereze natural, organic, cantităţi de 500 de tone, de 1000 de tone, care să ajungă la colector şi să nu aibă, de fapt, în spate un întreg sistem infracţional care este bine pus la punct”, a menţionat Buzoianu.

Ministrul a mai arătat că este foarte clar că comunitatea din Sinteşti, de fapt, nu este cea care se îmbogăţeşte de pe urma acestor arderii legale.

”Vom cere în cadrul şedinţei, care sperăm, repet, să fie convocată de către prefecturi, ca să poată să fie stabilită starea de alertă, inclusiv ANAF-ului şi AFM-ului să urmărească traseul tuturor documentelor, banilor care pleacă mai departe sau vin din această afacere, pentru că, de fapt, în spate noi avem nişte mafii care câştigă zeci de milioane de lei, în fiecare an”, a afirmat Diana Buzoianu.