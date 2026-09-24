Un astfel de exemplu este substantivul „repercusiune”, pe care mulți îl pronunță „repercursiune”. Profesoara de limba română Corina Popa a atras atenția asupra acestei greșeli în cadrul unei lecții dedicate exprimării corecte, la emisiunea „Vorbește lumea”.

Care este pluralul corect și ce înseamnă „repercusiune”

Forma corectă este „repercusiune”, iar la plural se folosește „repercusiuni”. Varianta „repercursiune” este greșită și trebuie evitată atât în exprimarea orală, cât și în scris.

Cuvântul „repercusiune” se referă la o consecință, un efect sau o urmare a unei acțiuni, a unei decizii ori a unui eveniment. Este utilizat mai ales în contexte în care se discută despre efectele pe care un anumit lucru le poate avea asupra unei persoane, a unei situații sau a unui grup.

Sunt corecte formulări precum:

„Decizia a avut repercusiuni asupra angajaților.”

„Schimbările economice pot avea repercusiuni importante.”

„Acțiunile sale au avut repercusiuni asupra întregii echipe.”

Pentru a evita greșeala, forma poate fi reținută prin repetarea pronunției corecte: re-per-cu-si-u-ne, fără un „r” suplimentar după grupul de sunete „cu”.

Astfel, atunci când ne referim la efectele sau consecințele unei acțiuni, spunem „repercusiune”, nu „repercursiune”.