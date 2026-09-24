Întrebat de mai multe ori un jurnalist de la un post de televiziune public rus când va merge la Moscova, Zelenski i-a răspuns în treacăt: "Pe o rachetă", blyat!". Cuvântul "blyat" este folosit în limba rusă pentru a exprima furie, surpriză sau frustrare, şi poate fi tradus prin "la naiba", în funcţie de contextul în care este utilizat.

Clipul video a fost distribuit masiv de presa ucraineană şi rusă.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, membră a delegaţiei ruse la New York, a ironizat clipul video cu Zelenski, sugerând că acesta se teme de un sfârşit fatal dacă ar călători la Moscova.

Zelenski s-a întâlnit miercuri cu preşedintele american Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU, pentru a discuta despre eforturile de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, lansat în februarie 2022. Aşa cum era de aşteptat, nu au fost publicate rezultate concrete ale întâlnirii dintre cei doi lideri.

Zelenski a subliniat în repetate rânduri că doreşte să se întâlnească cu Putin pentru a discuta despre soluţionarea conflictului. Preşedintele rus a declarat însă că ar accepta o întâlnire doar la Moscova, o condiţie pe care Zelenski o respinge, nu doar din motive de securitate, ci şi pentru a evita să creeze impresia că Kievul se supune Moscovei.