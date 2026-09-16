Zelenski a declarat postului de televiziune american CBS că se afla în Moldova, la granița de vest a Ucrainei, la aeroportul din Chișinău, în drum spre și dinspre o călătorie în străinătate, când au avut loc incidentele, potrivit News.ro.

„În Moldova, avionul meu prezidențial se afla acolo și de aceea au atacat Moldova, spațiul aerian al Moldovei. Poate că nu au vrut să mă atace personal...”, a spus Zelenski. „Când ne-am întors acasă, din nou prin Chișinău, au făcut același lucru”, a adăugat el.

Avionul lui Zelenski, „la un pas de a fi lovit”

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a declarat că avionul lui Zelenski a fost „la un pas de a fi lovit” de o dronă în spațiul aerian moldovean, în timp ce liderul ucrainean decola spre Oslo pentru o vizită, pe 9 septembrie, adăugând: „Aceasta este realitatea în care trăiește”.

Ulterior, tot pe 9 septembrie, un purtător de cuvânt al Guvernului moldovean a declarat că plecarea avionului lui Zelenski spre Norvegia a fost întârziată, deoarece autoritățile moldovene au închis spațiul aerian al țării din cauza unei alerte privind prezența unor drone. În acea zi, două drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Moldovei. Una a aterizat într-un câmp la nord de capitală, provocând un incendiu, în timp ce a doua a pătruns în spațiul aerian al României.

Zelenski nu menționase anterior cel de-al doilea incident, care s-ar fi petrecut la întoarcere, câteva zile mai târziu. Nu a fost clar exact când s-a aflat președintele din nou în tranzit în Moldova, în drumul său de întoarcere din Canada în Ucraina.

Autoritățile moldovene au declarat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării luni, 14 septembrie, rămânând fiecare aproximativ 10 minute, într-un interval de o oră înainte de prânz, ora locală.

Zelenski acuză noi atacuri rusești în apropierea granițelor NATO

Duminică, o dronă rusă a lovit un tren de călători la granița Ucrainei cu Polonia, stat membru al NATO, la scurt timp după ce fostul prim-ministru britanic Boris Johnson, fostul șef al CIA David Petraeus și alți diplomați europeni folosiseră aceeași linie. Nu au fost raportate victime.

„Poate că nu știau că se aflau acolo niște americani sau, dimpotrivă, poate că știau, pentru că eu nu am încredere în ei. Cred că știau”, a comentat Zelenski la CBS News. „Europenii, americanii, întreaga delegație se aflau în acest tren, iar ei au atacat”, a arătat el.

În ultimele luni, drone neidentificate - unele provenind din Rusia - au pătruns din ce în ce mai des în spațiul aerian european. Marți, avioane de vânătoare ale NATO au doborât o dronă în spațiul aerian lituanian.