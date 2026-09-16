„Este un program în derulare de câţiva ani, în cooperare cu Marina Statelor Unite ale Americii, care acum a ajuns la maturitate. Noi îl operaţionalizăm. În acest moment avem operatori la instruire cu producătorul. Acest echipament va dota porturile militare ale Forţelor Navale, în principiu Mangalia, Constanţa, Tulcea şi Brăila. Echipamentul se numeşte Black Talon şi este un echipament care protejează obiectivele de infrastructură critică de dronele aeriene”, a declarat, miercuri, contraamiralul de flotilă Ciprian Mandachi.

El a explicat cum funcţionează acest sistem.

„Acest echipament cuprinde senzori, un radar 3D foarte performant, echipamente electrono-optice şi, de asemenea, un sistem pasiv de detecţie a emisiilor electro-magnetice. Are o rază de observare omnidirecţională, 360 de grade, şi acţionează direcţional pe 20 de grade, exact pe ţinta pe care o descoperă. (...) Are capacitatea de a bruia legătura dintre operator şi dronă”, a arătat Ciprian Mandachi.

El a afirmat că în prezent are loc şi operaţionalizarea unui sistem numit Sentinel, care detectează dronele de suprafaţă, iar acesta poate fi integrat cu echipamentul destinat dronele aeriene.