Potrivit unui comunicat al companiei, în data de 14 mai, în vederea realizării unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Recaş şi Remetea Mare, solicitate şi efectuate de CFR SA, vor interveni modificări în circulaţia celor două trenuri.

Astfel, trenul IR 72 Bucureşti Nord - Budapesta va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Timişoara Nord - Arad - Curtici - Lokoshaza - Budapesta şi ca tren IR 12072 în relaţia Bucureşti Nord (plecare ora 05:29) - Caransebeş (sosire ora 13:56). Între staţiile Caransebeş (de la tren 12072) şi Timişoara Nord (pentru tren 72) se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

La rândul său, trenul IR 73 Budapesta - Bucureşti Nord va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Budapesta - Lokoshaza - Curtici - Arad - Timişoara Nord şi ca tren IR 12073 în relaţia Caransebeş (plecare ora 14:25) - Bucureşti Nord (sosire ora 23:50). Între staţiile Timişoara Nord (de la tren 73) şi Caransebeş (pentru tren 12073) se va asigura de asemenea transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

"Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare", precizează reprezentanţii CFR Călători.