Șoferul autospecialei nu s-a asigurat înainte de a trece calea ferată. În urma impactului puternic, pacientul și trei membri ai echipajului medical au ajuns la spital.

Pe de altă parte, călătorii din tren au scăpat nevătămați. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 8 seara, într-un sat din apropierea Timișoarei. O cameră de bord a surprins momentul în care ambulanța, cu semnalele luminoase în funcțiune, încetinește în apropierea căii ferate — însă fără să oprească. Autospeciala e izbită din plin de garnitură și târâtă câțiva metri lângă șine.

Călător: „Trenul venea, salvarea venea cu luminile aprinse, cu sirena. Bătea soarele de acolo, poate nu l-o fi văzut. N-o fi văzut. Trenul era prea aproape să mai...”

Reporter: „Cum s-a simțit?”

Controlor din tren: „O frână, frâna înainte și pe urmă bubuitura, apoi s-a oprit. Când am auzit că o tunat, mi-am dat seama că nu e prima bubuitură pe care o am.”

Trenul circula pe ruta Timișoara-Buziaș și avea mai mulți pasageri în vagoane.Ambulanța tocmai preluase un tânăr rănit, care căzuse de pe bicicletă.

Tânăr: „Era ambulanța cum e și acuma, toate geamurile sparte, ușa picată, pacientul o avut capul spart.”

Femeie: „Trenul o încercat să frâneze și salvarea o intrat și în stâlp. Asistentul o fost tot spart la cap și pacientul era pe targă întins.”

Victimele au fost transportate la spital

Atât pacientul, cât și 3 membri ai echipajului au fost transportați la spital.

Alexandru Vintilă, șef gardă intervenție ISU Timiș: „Două victime au fost transportate la spital prezentând traumatism cranio-facial și cranio-cerebral, iar alte două victime au fost transportate pentru investigații suplimentare.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Remus Mezinca, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Atât conducătorul autospecialei SMURD, cât și conductorul trenului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.”

Pasagerii trenului au ajuns la destinație cu două ore întârziere.