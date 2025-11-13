Schimbări imense în comportamentul clienților la restaurant. „Noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles”

Stiri actuale
13-11-2025 | 20:14
×
Codul embed a fost copiat

Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat vizibil în ultima vreme din cauza scumpirilor. Cei din industrie au observat că oamenii ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție.

autor
Alexandra Clej,  Larisa Antal,  Octavian Moldovan

Sunt și clienți care renunță la desert și cocktailuri.

Bucureștiul parcă nu mai e la fel de plin de viață, deși rămâne orașul cu cei mai mulți clienți care iau masa la restaurant. Clienții vin mai rar și sunt mai cumpătați. Sunt foarte cerute, în ultima vreme, meniurile care se pot împărți, iar restaurantele care s-au adaptat au avut de câștigat.

Restaurantele oferă meniuri de împărțit

Andrei Stoica, asistent manager:Avem câteva platouri pentru sharing, cum le denumim, atât pentru gustări, unde avem preparate reci. Avem și fructe de mare pe care le putem împărți. Avem meniurile de prânz și ofertele de seară, oferte la dublu.”

Bărbat:Obișnuiesc să mă uit la prețuri, dar primul lucru pe care îl fac, mă uit la review-uri. Și dacă ai niște review-uri bune, o experiență plăcută, automat nu ne mai uităm la prețuri atât de mult.”

Citește și
restaurante fara sa plateasca
Tertipul folosit de un client care a fugit dintr-un restaurant fără să plătească, în Brașov. S-a îmulțit numărul „fugarilor”

Cei mai mulți dintre clienții din orașele mari, precum București, Cluj, Iași sau Timișoara, caută o experiență completă. Pe lângă mâncare, aleg mai degrabă restaurantele cu muzică live, seri tematice sau decoruri speciale.

Însă chiar și acolo unde găsesc de toate, nu mai stau foarte mult.

Ion Cerban, managerul unui restaurant:Mesele erau mai târzii, clienții petreceau mai mult timp în locație. Și da, este o schimbare de comportament. Porții mai mici, ceea ce consumă, ni se cere să fie servit la pachet și noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles.”

Clienții din orașele mici comandă mai puțin

În orașele mai mici, în schimb, ieșirea la restaurant a coborât mult pe lista priorităților. Iar clienții iau de obicei un singur fel de mâncare. În Sibiu, de pildă, nu se mai comandă atât de mult desert și au scăzut și comenzile de cocktailuri și alcool, potrivit reprezentanților regionali din HoReCa.

Claudiu Săcelan, șef de sală: „Nu se mai comandă două feluri de mâncare. Se comandă un fel. Vinul la sticlă nu se mai consumă așa regulat, se consumă la pahar.”

De altfel, potrivit raportărilor patronatelor, 70% din încasările din HoReCa din ultimul an au venit din 10 județe, în principal din București, Constanța, Timișoara, Cluj și Suceava. Pe ultimele locuri, la încasări, se află Ialomița, Covasna și Tulcea.

Sursa: Pro TV

Etichete: restaurant, clienti,

Dată publicare: 13-11-2025 20:14

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
A fost reținut complicele soților Bellantoni. A lovit doi pensionari, împreună cu Domenico
Stiri actuale
A fost reținut complicele soților Bellantoni. A lovit doi pensionari, împreună cu Domenico

Polițiștii au reținut un tânăr bănuit că a lovit doi pensionari în curtea unui restaurant din București.  

Tertipul folosit de un client care a fugit dintr-un restaurant fără să plătească, în Brașov. S-a îmulțit numărul „fugarilor”
Stiri Diverse
Tertipul folosit de un client care a fugit dintr-un restaurant fără să plătească, în Brașov. S-a îmulțit numărul „fugarilor”

Tot mai mulți clienți lasă în urmă farfurii goale și note de plată neatinse. Restaurantele din toată țara se confruntă cu un val de „dispariții” la finalul mesei; oameni care mănâncă pe săturate și pleacă fără să achite.

O tânără a descoperit cum i-a „umflat” nota un restaurant, când s-a uitat mai atentă la bon. Ce a observat
Stiri externe
O tânără a descoperit cum i-a „umflat” nota un restaurant, când s-a uitat mai atentă la bon. Ce a observat

Un restaurant nou și la modă din Gold Coast a răspuns după ce o serie de clienți au susținut că au fost taxați mai mult pentru mâncare decât prețurile afișate.

Recomandări
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.

Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București
Stiri Economice
Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

2026 se anunță un an al cumpătării. După ani de salturi de două cifre, majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei și al impactului noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28