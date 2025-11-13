Schimbări imense în comportamentul clienților la restaurant. „Noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles”

Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat vizibil în ultima vreme din cauza scumpirilor. Cei din industrie au observat că oamenii ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție.

Sunt și clienți care renunță la desert și cocktailuri.

Bucureștiul parcă nu mai e la fel de plin de viață, deși rămâne orașul cu cei mai mulți clienți care iau masa la restaurant. Clienții vin mai rar și sunt mai cumpătați. Sunt foarte cerute, în ultima vreme, meniurile care se pot împărți, iar restaurantele care s-au adaptat au avut de câștigat.

Restaurantele oferă meniuri de împărțit

Andrei Stoica, asistent manager: „Avem câteva platouri pentru sharing, cum le denumim, atât pentru gustări, unde avem preparate reci. Avem și fructe de mare pe care le putem împărți. Avem meniurile de prânz și ofertele de seară, oferte la dublu.”

Bărbat: „Obișnuiesc să mă uit la prețuri, dar primul lucru pe care îl fac, mă uit la review-uri. Și dacă ai niște review-uri bune, o experiență plăcută, automat nu ne mai uităm la prețuri atât de mult.”

Cei mai mulți dintre clienții din orașele mari, precum București, Cluj, Iași sau Timișoara, caută o experiență completă. Pe lângă mâncare, aleg mai degrabă restaurantele cu muzică live, seri tematice sau decoruri speciale.

Însă chiar și acolo unde găsesc de toate, nu mai stau foarte mult.

Ion Cerban, managerul unui restaurant: „Mesele erau mai târzii, clienții petreceau mai mult timp în locație. Și da, este o schimbare de comportament. Porții mai mici, ceea ce consumă, ni se cere să fie servit la pachet și noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles.”

Clienții din orașele mici comandă mai puțin

În orașele mai mici, în schimb, ieșirea la restaurant a coborât mult pe lista priorităților. Iar clienții iau de obicei un singur fel de mâncare. În Sibiu, de pildă, nu se mai comandă atât de mult desert și au scăzut și comenzile de cocktailuri și alcool, potrivit reprezentanților regionali din HoReCa.

Claudiu Săcelan, șef de sală: „Nu se mai comandă două feluri de mâncare. Se comandă un fel. Vinul la sticlă nu se mai consumă așa regulat, se consumă la pahar.”

De altfel, potrivit raportărilor patronatelor, 70% din încasările din HoReCa din ultimul an au venit din 10 județe, în principal din București, Constanța, Timișoara, Cluj și Suceava. Pe ultimele locuri, la încasări, se află Ialomița, Covasna și Tulcea.

