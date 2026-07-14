Tânărul și-a amanetat în primăvară un telefon scump, iar după câteva zile s-a dus înapoi la casa de amanet și a început să se roage de angajatul unde lăsase telefonul să i-l înapoieze puțin, să poată lua din el numerele de telefon ale mamei lui și unor rude.

Angajatul i-a dat telefonul dar, ulterior, a observat că bărbatul îi lăsase în locul aparatului scump, unul spart și nefuncțional. Când a văzut că "figura" a ținut, tânărul a mers a doua zi la un alt amanet și a repetat același scenariu.

După ce angajații caselor de amanet au reclamat, polițiștii au strâns probe, iar luni l-au reținut pe tânăr pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore. El va fi cercetat în continuare pentru înșelăciune, sub control judiciar.