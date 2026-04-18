Un număr de 25 de adolescenţi, membri ai unei echipe de fotbal de juniori, dar şi doi adulţi, antrenorii acestora, au ajuns la Urgenţe în Arad, sâmbătă, după ce ar fi făcut toxiinfecţie alimentară, o anchetă a Direcţiei de Sănătate Publică fiind în desfăşurare.

Potrivit Sport, este vorba despre juniori ai CSA Steaua. Adolescenții se simțeau rău încă de vineri seara, dar, cu toate acestea, au jucat sâmbătă împotriva celor de la UTA Arad, înainte de a se prezenta apoi cu autocarul la Urgențe.

Surse medicale au declarat, pentru AGERPRES, că cele 27 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primire Urgenţe cu autocarul echipei şi au acuzat simptome de toxiinfecţie alimentară.

Pacienţii au relatat că vineri seara au mâncat la un restaurant din Arad, iar în cursul nopţii au început să se simtă rău.

Toate cele 27 de persoane cu toxiinfecție sunt în afara pericolului

Medicii spun că toţi cei 27 primesc tratament specific perfuzabil şi că sunt în afara oricărui pericol. Se estimează că vor fi lăsaţi să plece din spital în cursul serii.

Direcţia de Sănătate Publică face o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale îmbolnăvirilor.