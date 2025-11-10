Scenă șocantă în Arad: un tânăr de 20 de ani a sărit din mașina aflată în mers după o ceartă cu tatăl său

Stiri actuale
10-11-2025 | 12:50
sarit masina

 

Scenă șocantă pe o şosea din judeţul Arad. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

autor
Știrile PRO TV

Un tânăr de 20 de ani, care era băut - spun poliţiştii - a coborât dintr-o maşină aflată în mers, crezând că aceasta staţionează.

S-a prăbușit la pământ și a fost dus apoi la spital, dar nu a rămas internat.

Băiatul le-a povestit anchetatorilor că s-a certat cu tatăl lui care se afla pe bancheta din spate a mașinii și nu și-a dat seama de pericol.

Agenții l-au verificat cu drugtestul pe şoferul autoturismului, iar rezultatul a fost pozitiv. Aşa că bărbatul a rămas fără permis până va sosi rezultatul analizelor toxicologice.

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, masina, saritura,

Dată publicare: 10-11-2025 12:50

